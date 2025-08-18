https://1prime.ru/20250818/ssha-860870312.html
Путин обсудил с президентом Бразилии итоги переговоров с США в Анкоридже
2025-08-18T17:37+0300
2025-08-18T17:37+0300
2025-08-18T17:37+0300
россия
мировая экономика
бразилия
сша
рф
владимир путин
лула да силва
в мире
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860862855_0:214:2885:1836_1920x0_80_0_0_989bb0bc7b61652dec779955fe82e872.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, обсуждены основные итоги переговоров РФ и США в Анкоридже, сообщает пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Федеративной Республики Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Обсуждены основные итоги переговоров Владимира Путина с президентом США в Анкоридже", - говорится в сообщении.
бразилия
сша
рф
