Путин обсудил с президентом Бразилии итоги переговоров с США в Анкоридже

2025-08-18T17:37+0300

2025-08-18T17:37+0300

2025-08-18T17:37+0300

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, обсуждены основные итоги переговоров РФ и США в Анкоридже, сообщает пресс-служба Кремля. "Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Федеративной Республики Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Обсуждены основные итоги переговоров Владимира Путина с президентом США в Анкоридже", - говорится в сообщении.

