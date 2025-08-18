Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский заявил, что у Киева есть программа по закупке оружия у США - 18.08.2025
Спецоперация на Украине
Зеленский заявил, что у Киева есть программа по закупке оружия у США
Зеленский заявил, что у Киева есть программа по закупке оружия у США - 18.08.2025, ПРАЙМ
Зеленский заявил, что у Киева есть программа по закупке оружия у США
Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что у Киева имеются программы по приобретению американского вооружения. | 18.08.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что у Киева имеются программы по приобретению американского вооружения."У нас теперь есть возможность закупать оружие у Соединенных Штатов. Мы благодарны за эту программу и возможность. Мы благодарны Европе, которая за это платит через программу НАТО. У нас есть несколько программ, чтобы получить деньги на финансирование," - отметил он.Зеленский также выразил надежду на то, что будущее финансирование Киева будет учтено в рамках возможных гарантий безопасности для "укрепления и модернизации" украинской армии. "Это чрезвычайно важно", - подчеркнул он.В понедельник президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключил возможность проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успешного исхода переговоров.В день переговоров в Вашингтоне Киев совершил нападение на стратегически важные инфраструктурные объекты РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье предотвратили теракт с участием украинского беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила о предотвращении очередной попытки украинских спецслужб взорвать на Крымском мосту мощную бомбу. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию приостановлены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", через который в Венгрию и Словакию поступала российская нефть.
21:26 18.08.2025 (обновлено: 21:40 18.08.2025)
 
Зеленский заявил, что у Киева есть программа по закупке оружия у США

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что у Киева имеются программы по приобретению американского вооружения.
"У нас теперь есть возможность закупать оружие у Соединенных Штатов. Мы благодарны за эту программу и возможность. Мы благодарны Европе, которая за это платит через программу НАТО. У нас есть несколько программ, чтобы получить деньги на финансирование," - отметил он.

Зеленский также выразил надежду на то, что будущее финансирование Киева будет учтено в рамках возможных гарантий безопасности для "укрепления и модернизации" украинской армии. "Это чрезвычайно важно", - подчеркнул он.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключил возможность проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успешного исхода переговоров.
В день переговоров в Вашингтоне Киев совершил нападение на стратегически важные инфраструктурные объекты РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье предотвратили теракт с участием украинского беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила о предотвращении очередной попытки украинских спецслужб взорвать на Крымском мосту мощную бомбу. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию приостановлены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", через который в Венгрию и Словакию поступала российская нефть.
Страны НАТО будут платить США за вооружение для Украины, заявил Трамп
Спецоперация на УкраинеМировая экономикаСШАВАШИНГТОНКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампПетер СийяртоНАТОЕСФСБВ мире
 
 
