Зеленский заявил, что у Киева есть программа по закупке оружия у США

Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что у Киева имеются программы по приобретению американского вооружения. | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T21:26+0300

2025-08-18T21:26+0300

2025-08-18T21:40+0300

ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что у Киева имеются программы по приобретению американского вооружения."У нас теперь есть возможность закупать оружие у Соединенных Штатов. Мы благодарны за эту программу и возможность. Мы благодарны Европе, которая за это платит через программу НАТО. У нас есть несколько программ, чтобы получить деньги на финансирование," - отметил он.Зеленский также выразил надежду на то, что будущее финансирование Киева будет учтено в рамках возможных гарантий безопасности для "укрепления и модернизации" украинской армии. "Это чрезвычайно важно", - подчеркнул он.В понедельник президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключил возможность проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успешного исхода переговоров.В день переговоров в Вашингтоне Киев совершил нападение на стратегически важные инфраструктурные объекты РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье предотвратили теракт с участием украинского беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила о предотвращении очередной попытки украинских спецслужб взорвать на Крымском мосту мощную бомбу. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию приостановлены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", через который в Венгрию и Словакию поступала российская нефть.

2025

