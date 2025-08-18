https://1prime.ru/20250818/ssha-860880154.html
Зеленский заявил, что у Киева есть программа по закупке оружия у США
Зеленский заявил, что у Киева есть программа по закупке оружия у США - 18.08.2025, ПРАЙМ
Зеленский заявил, что у Киева есть программа по закупке оружия у США
Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что у Киева имеются программы по приобретению американского вооружения. | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T21:26+0300
2025-08-18T21:26+0300
2025-08-18T21:40+0300
спецоперация на украине
мировая экономика
сша
вашингтон
киев
владимир зеленский
дональд трамп
петер сийярто
нато
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что у Киева имеются программы по приобретению американского вооружения."У нас теперь есть возможность закупать оружие у Соединенных Штатов. Мы благодарны за эту программу и возможность. Мы благодарны Европе, которая за это платит через программу НАТО. У нас есть несколько программ, чтобы получить деньги на финансирование," - отметил он.Зеленский также выразил надежду на то, что будущее финансирование Киева будет учтено в рамках возможных гарантий безопасности для "укрепления и модернизации" украинской армии. "Это чрезвычайно важно", - подчеркнул он.В понедельник президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключил возможность проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успешного исхода переговоров.В день переговоров в Вашингтоне Киев совершил нападение на стратегически важные инфраструктурные объекты РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье предотвратили теракт с участием украинского беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила о предотвращении очередной попытки украинских спецслужб взорвать на Крымском мосту мощную бомбу. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию приостановлены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", через который в Венгрию и Словакию поступала российская нефть.
https://1prime.ru/20250818/tramp-860879697.html
сша
вашингтон
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29bd4d89a6f2f2a1d893bf12f20c82bb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, вашингтон, киев, владимир зеленский, дональд трамп, петер сийярто, нато, ес, фсб, в мире
Спецоперация на Украине, Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Петер Сийярто, НАТО, ЕС, ФСБ, В мире
Зеленский заявил, что у Киева есть программа по закупке оружия у США
Зеленский заявил, что у Киева есть проблемы программа по закупке американского оружия
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что у Киева имеются программы по приобретению американского вооружения.
"У нас теперь есть возможность закупать оружие у Соединенных Штатов. Мы благодарны за эту программу и возможность. Мы благодарны Европе, которая за это платит через программу НАТО. У нас есть несколько программ, чтобы получить деньги на финансирование," - отметил он.
Зеленский также выразил надежду на то, что будущее финансирование Киева будет учтено в рамках возможных гарантий безопасности для "укрепления и модернизации" украинской армии. "Это чрезвычайно важно", - подчеркнул он.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключил возможность проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успешного исхода переговоров.
В день переговоров в Вашингтоне Киев совершил нападение на стратегически важные инфраструктурные объекты РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье предотвратили теракт с участием украинского беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила о предотвращении очередной попытки украинских спецслужб взорвать на Крымском мосту мощную бомбу. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию приостановлены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", через который в Венгрию и Словакию поступала российская нефть.
Страны НАТО будут платить США за вооружение для Украины, заявил Трамп