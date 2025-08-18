https://1prime.ru/20250818/ssha-860882332.html

Трамп на встрече с Зеленским вспомнил о позиции России по НАТО

18.08.2025

ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским вспомнил о позиции РФ о недопустимости вступления Украины в НАТО, отметив, что Москва давно об этом говорила. "Еще задолго до президента (РФ Владимира - ред.) Путина всегда звучало заявление, что они (Россия - ред.) никогда не допустят вступления Украины в НАТО", - сказал Трамп на встрече с Зеленским.

