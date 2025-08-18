Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мединский высказался о продаже Аляски США - 18.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250818/ssha-860883143.html
Мединский высказался о продаже Аляски США
Мединский высказался о продаже Аляски США - 18.08.2025, ПРАЙМ
Мединский высказался о продаже Аляски США
История показала, что землю продавать нельзя, проданная Штатам Российской империей Аляска оказалась не только золотоносным регионом, но и "нефтяным клондайком", | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T22:13+0300
2025-08-18T22:13+0300
нефть
россия
аляска
сша
рф
владимир мединский
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/10/857659004_0:52:2950:1711_1920x0_80_0_0_f6b654e78576e4a7d126588245de5eb2.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. История показала, что землю продавать нельзя, проданная Штатам Российской империей Аляска оказалась не только золотоносным регионом, но и "нефтяным клондайком", сказал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. В эфире радио Sputnik он напомнил, что Аляска была продана Штатам правительством императора Александра II за 7,2 миллиона долларов. "История показала - она всегда это показывает, нет ни одного исключения вообще - история показала, что землю продавать нельзя. Землю можно только покупать, занимать, обживать, ну, в конце концов, завоёвывать. Вся история планеты Земля вот такая: земля либо приобретается, либо так или иначе наследуется, либо завоевывается. А продавать землю нельзя ни в коем случае", - сказал Мединский. Он отметил, что через несколько лет после продажи Аляски там обнаружили такие запасы золота, которые тысячекратно превосходили сумму, выплаченную правительством США за эту территорию. "Спустя еще какое-то время там обнаружили нефть. И если вы знаете, это не считая всяких прочих редкоземельных металлов, если вы понимаете, что по объемам запасов нефти Аляска значительно превосходит все остальные нефтеносные штаты США, включая Техас, намного. Это просто нефтяной клондайк", - сказал председатель РВИО. Он уточнил, что разработка в этом регионе довольно дорогая, "поэтому американцы держат эту нефть про запас". "Увы, как писал один замечательный американец под псевдонимом Марк Твен: "покупайте землю, её больше не сделают". Либеральное правительство Александра II этого не понимало, оно землю продавало", - добавил Мединский. Он напомнил, что деньги за Аляску были получены американцами, хотя и существует миф, что они доставлялись на пароходе и утонули. Это была не такая большая сумма, пароходов для этого не требовалось, уточнил он. "Продана она была не без проблем, поскольку не все в США хотели покупать. Президент США, все шутили конгрессмены, купил себе - он, видимо, был любителем виски - купил самый большой cube of ice себе для стаканчика виски, то есть самый большой кусок льда", - упомянул Мединский. Как считается многими исследователями, посол Российской империи даже потратил некоторую часть денег на "тайные представительские расходы", отметил председатель РВИО. "То есть он финансировал, по разным сведениям, то ли американскую прессу, которая активно поддерживала российскую идею все-таки впарить Аляску американцам, то ли даже подкупал каких-то лоббистов и конгрессменов, об этом тоже идет речь. То есть приобретение этой гигантской и необычайно красивой и богатой земли почему-то в те времена не казалось коммерчески привлекательным", - рассказал он.
https://1prime.ru/20250818/ssha-860882168.html
аляска
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/10/857659004_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_33c54c89c484b5860bc23a4e87827fa3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, россия, аляска, сша, рф, владимир мединский, в мире
Нефть, РОССИЯ, Аляска, США, РФ, Владимир Мединский, В мире
22:13 18.08.2025
 
Мединский высказался о продаже Аляски США

Мединский: проданная США Аляска оказалась нефтяным клондайком

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
Владимир Мединский. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. История показала, что землю продавать нельзя, проданная Штатам Российской империей Аляска оказалась не только золотоносным регионом, но и "нефтяным клондайком", сказал помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.
В эфире радио Sputnik он напомнил, что Аляска была продана Штатам правительством императора Александра II за 7,2 миллиона долларов.
"История показала - она всегда это показывает, нет ни одного исключения вообще - история показала, что землю продавать нельзя. Землю можно только покупать, занимать, обживать, ну, в конце концов, завоёвывать. Вся история планеты Земля вот такая: земля либо приобретается, либо так или иначе наследуется, либо завоевывается. А продавать землю нельзя ни в коем случае", - сказал Мединский.
Он отметил, что через несколько лет после продажи Аляски там обнаружили такие запасы золота, которые тысячекратно превосходили сумму, выплаченную правительством США за эту территорию.
"Спустя еще какое-то время там обнаружили нефть. И если вы знаете, это не считая всяких прочих редкоземельных металлов, если вы понимаете, что по объемам запасов нефти Аляска значительно превосходит все остальные нефтеносные штаты США, включая Техас, намного. Это просто нефтяной клондайк", - сказал председатель РВИО.
Он уточнил, что разработка в этом регионе довольно дорогая, "поэтому американцы держат эту нефть про запас".
"Увы, как писал один замечательный американец под псевдонимом Марк Твен: "покупайте землю, её больше не сделают". Либеральное правительство Александра II этого не понимало, оно землю продавало", - добавил Мединский.
Он напомнил, что деньги за Аляску были получены американцами, хотя и существует миф, что они доставлялись на пароходе и утонули. Это была не такая большая сумма, пароходов для этого не требовалось, уточнил он.
"Продана она была не без проблем, поскольку не все в США хотели покупать. Президент США, все шутили конгрессмены, купил себе - он, видимо, был любителем виски - купил самый большой cube of ice себе для стаканчика виски, то есть самый большой кусок льда", - упомянул Мединский.
Как считается многими исследователями, посол Российской империи даже потратил некоторую часть денег на "тайные представительские расходы", отметил председатель РВИО.
"То есть он финансировал, по разным сведениям, то ли американскую прессу, которая активно поддерживала российскую идею все-таки впарить Аляску американцам, то ли даже подкупал каких-то лоббистов и конгрессменов, об этом тоже идет речь. То есть приобретение этой гигантской и необычайно красивой и богатой земли почему-то в те времена не казалось коммерчески привлекательным", - рассказал он.
Помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
Мединский опроверг сообщения о сдаче Аляски в аренду США
21:51
 
НефтьРОССИЯАляскаСШАРФВладимир МединскийВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала