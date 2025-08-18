https://1prime.ru/20250818/ssha-860884832.html
Трамп допустил, что украинское урегулирование может не состояться
2025-08-18T22:48+0300
ВАШИНГТОН, 18 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что разрешение украинского конфликта может и не случиться. "Возможно, что урегулирование не будет достигнуто", – заявил Трамп на встрече с Зеленским и лидерами европейских стран. Однако, по его словам, достижение соглашения также представляется возможным.
