Трамп назвал следующим шагом по Украине проведение трехсторонней встречи

Трамп назвал следующим шагом по Украине проведение трехсторонней встречи

ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами Европейского Союза заявил, что следующим шагом станет проведение трехстороннего саммита по Украине.В понедельник Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и руководителей стран ЕС. Ранее он допускал возможность проведения в будущем трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, если переговоры окажутся успешными."Следующим шагом станет организация трехсторонней встречи," - отметил президент США в Белом доме.В день переговоров в Вашингтоне киевские власти атаковали стратегические объекты инфраструктуры РФ. Кроме того, 17 августа российские средства радиоэлектронной борьбы предотвратили атаку украинского ударного дрона "Спис" на Смоленскую АЭС. Также, в понедельник ФСБ России сообщила о пресечении очередной попытки украинских спецслужб подорвать на Крымском мосту мощное взрывное устройство. Между тем, венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию временно приостановлены из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", через который в Венгрию и Словакию поступал российский нефтепродукт.

2025

