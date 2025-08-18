https://1prime.ru/20250818/ssha-860885425.html

Трамп заявил, что в украинском урегулировании нет слишком сложных вопросов

18.08.2025

ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что в разрешении украинского конфликта нет "чрезмерно сложных" вопросов.В понедельник Трамп приветствует в Белом доме Владимира Зеленского и руководителей стран Евросоюза. Ранее он не исключал возможность проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и Зеленским, если переговоры пройдут успешно."Не думаю, что есть какие-то вопросы слишком сложные" - отметил Трамп на встрече с Зеленским и европейскими лидерами.Американский президент добавил, что российские власти также стремятся найти решения.В день переговоров в Вашингтоне украинский режим напал на стратегическую инфраструктуру России. Кроме того, 17 августа российские средства радиоэлектронной борьбы предотвратили атаку украинского ударного дрона "Спис" на Смоленскую АЭС. Также в понедельник ФСБ России сообщила о пресечении очередной попытки украинских спецслужб подорвать на Крымском мосту мощное взрывное устройство. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в тот же день объявил, что поставки нефти в Венгрию временно остановлены из-за атаки со стороны Украины на нефтепровод "Дружба", который транспортировал российскую нефть в Венгрию и Словакию.

