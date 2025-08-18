https://1prime.ru/20250818/sud-860849286.html

Суд перенес спор по иску структур "Транснефти" к "Роснефти"

МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 13 октября рассмотрение иска АО "Транснефть-Дружба" и АО "Транснефть-Приволга" к "Роснефти" и ее дочернему АО "Самаранефтегаз" о взыскании около 3,4 миллиарда рублей убытков, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. Причины отложения не уточняются. Иск был подан в июне прошлого года. А на заседании в октябре суд решил перейти к рассмотрению этого дела в закрытом режиме, удовлетворив соответствующее ходатайство истцов. Как пояснял представитель "Транснефти", при рассмотрении дела планируется изучить движение нефти по трубопроводу, а также общее количество нефти у ряда компаний, что составляет коммерческую тайну. Помимо этого, добавил юрист, разглашение информации о стратегических компаниях нежелательно с учетом возможных недружественных действий, чтобы не повышать их уязвимость. На предварительном заседании в июле 2024 года представитель истцов сообщал, что иск заявлен о возмещении вреда, возникшего в связи со сдачей ответчиками в трубопроводную систему загрязненной нефти. В октябре суд отклонил ходатайство ответчиков о разделении требований и выделении требований АО "Транснефть-Дружба" в отдельное производство. Как говорилось в опубликованном определении, "учитывая, что в рассматриваемом случае имеются основания для процессуального соучастия истцов и ответчиков… объединение требований соответствует целям эффективного правосудия… суд не усматривает оснований для удовлетворения заявленного ПАО "НК "Роснефть" и АО "Самаранефтегаз" ходатайства о выделении требований в отдельное производство". Предыдущий крупный спор компаний по поводу загрязненной нефти касался ЧП на трубопроводе "Дружба" в 2019 году. Разбирательство было прекращено осенью 2023 года: как писала газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, стороны смогли самостоятельно урегулировать разногласия.

