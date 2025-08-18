https://1prime.ru/20250818/sud-860874098.html

Суд обратил в доход государства 50% ООО "Рижский хлеб"

Суд обратил в доход государства 50% ООО "Рижский хлеб" - 18.08.2025, ПРАЙМ

Суд обратил в доход государства 50% ООО "Рижский хлеб"

Суд в Ивановской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании экстремистским объединения зарубежных хлебопекарных компаний и их владельцев, в доход РФ... | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T18:26+0300

2025-08-18T18:26+0300

2025-08-18T18:26+0300

россия

латвия

ивановская область

украина

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860418821_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_169d53c7141e1d60bd1a90aa4a8531a1.jpg

РЯЗАНЬ, 18 авг - ПРАЙМ. Суд в Ивановской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании экстремистским объединения зарубежных хлебопекарных компаний и их владельцев, в доход РФ обращено 50% долей ООО "Рижский хлеб", которые принадлежат гражданину Латвии, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области. Ранее пресс-служба судов региона заявляла, что Родниковский районный суд наложил арест на 50% долей ООО "Рижский хлеб", принадлежащих гражданину Латвии, в рамках мер предварительной защиты по иску Генпрокуратуры о признании экстремистским объединение зарубежных хлебопекарных компаний и их владельцев. "Решением Родниковского районного суда Ивановской области от 18 августа 2025 года удовлетворены административные исковые требования заместителя Генерального прокурора Российской Федерации", - сообщается на странице пресс-службы судов в социальной сети "ВКонтакте". Уточняется, что в связи с осуществлением экстремистской деятельности запрещена на территории Российской Федерации деятельность объединения, членами которого являются гражданин Латвии и гражданка Украины. Обращено в доход Российской Федерации 50 % долей в уставном капитале ООО "Рижский хлеб", принадлежащих гражданину Латвийской Республики. Информация, размещенная в сети "Интернет" на интернет-сайте Фонд "Ziedot.lv", признана информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено, подчеркивает пресс-служба. Как следует из направленного в суд иска, с которым ознакомилось РИА Новости, Генеральная прокуратура РФ потребовала признать экстремистским объединение, в которое входят гражданин Латвии Нормунд Бомис, гражданка Украины Татьяна Приходько и их компании за финансирование ВСУ, а также изъять в пользу государства 50% долей компании ООО "Рижский хлеб", зарегистрированной в Ивановской области, Ответчиками, согласно исковому заявлению, выступили гражданин Латвии Нормундс Бомис, гражданка Украины Татьяна Приходько, ООО "Рижский хлеб" (Рижський хлiб, зарегистрировано в Чернигове), ООО "Хлебный гурман" (зарегистрировано в Киеве), ООО "Lielezers" (Латвия), фонд Ziedot.lv (Латвия). Прокурорская проверка Как отмечает ведомство, данное объединение имеет "ярко выраженный антироссийский характер". По данным Генпрокуратуры, Бомис – основатель и бенефициар торговой сети Lielezers, специализирующейся на производстве и продаже хлебобулочных и мучных изделий. Подразделениями холдинга являются украинский "Рижський хлiб" и российский "Рижский хлеб", зарегистрированный в Ивановской области. Последнее предприятие было создано в 2006 году Бомисом и гражданином России Сергей Сиренко. Каждому из них принадлежит по 50% доли в компании. В документе отмечается, что после начала СВО Бомис публично осудил действия армии России, заявил о разрыве всех связей, а также потребовал от Сиренко остановить работу "Рижского хлеба", продать активы, а вырученные средства вывести за рубеж. Когда последний отказался, Бомис попытался вывезти оборудование предприятия, но попытка была предотвращена. Тем временем, как выявила прокурорская проверка, Бомис с партнером по бизнесу Приходько (собственник "Хлiбний гурман", создано на средства холдинга Lielezers) спонсируют батальон "Азов"*. Так, по данным надзорного ведомства, в 2023–2025 годы Бомис перечислил свыше 36,8 тысячи долларов в фонд Ziedot.lv, который собирает пожертвования для закупки оружия и боеприпасов "Азову"*. Как подчеркивалось в исковом заявлении, "свою радикальную антироссийскую позицию Бомис и Приходько продвигают на информационных платформах принадлежащих им организаций, открыто оправдывают деятельность украинских властей, их бандитских формирований против Российской Федерации, ее суверенитета и территориальной целостности". Зарегистрированное в Ивановской области ООО "Рижский хлеб", где Бомису принадлежит 50% долей, является источником дохода, за счет которого формируется финансовая база экстремистского объединения, полагает ГП. Активы организации оцениваются в 700 миллионов рублей, выручка – 1,5 миллиарда рублей, валовая прибыль – 630 миллионов рублей. Таким образом, отмечает надзорное ведомство, формируемое в России благополучие позволяет экстремистам высвобождать в Латвии и на Украине свои активы и тратить их на борьбу с Россией.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://1prime.ru/20250815/minfin-860760690.html

латвия

ивановская область

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, латвия, ивановская область, украина, всу