СМИ рассказали о массовой распродаже автомобилей такси в России

2025-08-18T10:52+0300
2025-08-18T10:52+0300
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российские таксопарки планируют масштабно распродавать подержанные автомобили иностранных производителей, сообщает "Известия". "Их доля в парках перевозчиков сегодня превышает 80 процентов, и весь этот объем, как ожидается, будет выброшен на рынок начиная с марта", — говорится в статье. Причиной для такого решения стали новые требования по локализации автопарков перевозчиков: согласно новому закону, компании больше не смогут перерегистрировать в реестре транспорта автомобили зарубежного производства, использовавшиеся ранее в таксопарках. Подчеркивается, что начиная с марта следующего года, в реестр разрешат вносить исключительно автомобили отечественного производства. В мае Государственная дума приняла закон, предусматривающий установление требований к уровню локализации автомашин, используемых в такси. Сергей Миронов, лидер партии "Справедливая Россия – За правду", считает, что такие меры могут привести к уходу тысяч водителей в "тень" и повысить стоимость услуг такси.
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российские таксопарки планируют масштабно распродавать подержанные автомобили иностранных производителей, сообщает "Известия".
"Их доля в парках перевозчиков сегодня превышает 80 процентов, и весь этот объем, как ожидается, будет выброшен на рынок начиная с марта", — говорится в статье.
Причиной для такого решения стали новые требования по локализации автопарков перевозчиков: согласно новому закону, компании больше не смогут перерегистрировать в реестре транспорта автомобили зарубежного производства, использовавшиеся ранее в таксопарках.
Подчеркивается, что начиная с марта следующего года, в реестр разрешат вносить исключительно автомобили отечественного производства.
В мае Государственная дума приняла закон, предусматривающий установление требований к уровню локализации автомашин, используемых в такси.
Сергей Миронов, лидер партии "Справедливая Россия – За правду", считает, что такие меры могут привести к уходу тысяч водителей в "тень" и повысить стоимость услуг такси.
