https://1prime.ru/20250818/taksi-860844787.html

СМИ рассказали о массовой распродаже автомобилей такси в России

СМИ рассказали о массовой распродаже автомобилей такси в России - 18.08.2025, ПРАЙМ

СМИ рассказали о массовой распродаже автомобилей такси в России

Российские таксопарки планируют масштабно распродавать подержанные автомобили иностранных производителей, сообщает "Известия". | 18.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-18T10:52+0300

2025-08-18T10:52+0300

2025-08-18T10:52+0300

бизнес

сергей миронов

россия

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/10/858524419_148:0:3789:2048_1920x0_80_0_0_b42e487f548be663b848a4baf1dff0da.jpg

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российские таксопарки планируют масштабно распродавать подержанные автомобили иностранных производителей, сообщает "Известия". "Их доля в парках перевозчиков сегодня превышает 80 процентов, и весь этот объем, как ожидается, будет выброшен на рынок начиная с марта", — говорится в статье. Причиной для такого решения стали новые требования по локализации автопарков перевозчиков: согласно новому закону, компании больше не смогут перерегистрировать в реестре транспорта автомобили зарубежного производства, использовавшиеся ранее в таксопарках. Подчеркивается, что начиная с марта следующего года, в реестр разрешат вносить исключительно автомобили отечественного производства. В мае Государственная дума приняла закон, предусматривающий установление требований к уровню локализации автомашин, используемых в такси. Сергей Миронов, лидер партии "Справедливая Россия – За правду", считает, что такие меры могут привести к уходу тысяч водителей в "тень" и повысить стоимость услуг такси.

https://1prime.ru/20250814/avtostat-860702686.html

https://1prime.ru/20250716/sovfed--859544564.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сергей миронов, россия, авто