Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Да Силва отметил важность переданной Путиным информации о саммите на Аляске - 18.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250818/tramp-860869802.html
Да Силва отметил важность переданной Путиным информации о саммите на Аляске
Да Силва отметил важность переданной Путиным информации о саммите на Аляске - 18.08.2025, ПРАЙМ
Да Силва отметил важность переданной Путиным информации о саммите на Аляске
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным отметил важность переданной российским лидером | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T17:31+0300
2025-08-18T17:31+0300
россия
мировая экономика
аляска
сша
украина
лула да силва
владимир путин
дональд трамп
fox news
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/25/841242522_0:221:5140:3112_1920x0_80_0_0_83c7adbf6e3417f44fb05b5d57cfd393.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным отметил важность переданной российским лидером информации о саммите на Аляске, в том числе с учетом работы в "Группе друзей мира на Украине", сообщает пресс-служба Кремля. "Лула да Силва отметил важность переданной ему информации, в том числе с учетом работы, ведущейся в "Группе друзей мира на Украине", сопредседателем которой является Бразилия", - говорится в сообщении пресс-службы. Президенты РФ и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
https://1prime.ru/20250818/putin-860869241.html
аляска
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/25/841242522_348:0:4792:3333_1920x0_80_0_0_fb88fe6580aa76def987c037b5456923.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, аляска, сша, украина, лула да силва, владимир путин, дональд трамп, fox news, в мире
РОССИЯ, Мировая экономика, Аляска, США, УКРАИНА, Лула да Силва, Владимир Путин, Дональд Трамп, Fox News, В мире
17:31 18.08.2025
 
Да Силва отметил важность переданной Путиным информации о саммите на Аляске

Да Силва отметил важность переданной Путиным информации о саммите с Трампом

© CC BY 2.0 / Ricardo Stuckert/Palácio do PlanaltoПрезидент Бразилии Лула да Силва
Президент Бразилии Лула да Силва - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
Президент Бразилии Лула да Силва. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Ricardo Stuckert/Palácio do Planalto
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным отметил важность переданной российским лидером информации о саммите на Аляске, в том числе с учетом работы в "Группе друзей мира на Украине", сообщает пресс-служба Кремля.
"Лула да Силва отметил важность переданной ему информации, в том числе с учетом работы, ведущейся в "Группе друзей мира на Украине", сопредседателем которой является Бразилия", - говорится в сообщении пресс-службы.
Президенты РФ и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
Владимир Путин
Путин обсудил с Моди итоги саммита с Трампом
17:16
 
РОССИЯМировая экономикаАляскаСШАУКРАИНАЛула да СилваВладимир ПутинДональд ТрампFox NewsВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала