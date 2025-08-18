https://1prime.ru/20250818/tramp-860879697.html
Страны НАТО будут платить США за вооружение для Украины, заявил Трамп
2025-08-18T21:21+0300
ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Страны НАТО будут платить Соединенным Штатам за вооружение для Украины, заявил президент США Дональд Трамп. "Мы продаём технику НАТО, а НАТО уже делает что-то дальше — я не знаю, какая у вас договорённость. Но я знаю, что они хотят, чтобы у вас была эта техника. Мы поставляем лучшее оборудование в мире, и они платят нам за него", - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским.
