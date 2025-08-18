Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Страны НАТО будут платить США за вооружение для Украины, заявил Трамп - 18.08.2025
Спецоперация на Украине
Страны НАТО будут платить США за вооружение для Украины, заявил Трамп
2025-08-18T21:21+0300
2025-08-18T21:21+0300
спецоперация на украине
мировая экономика
общество
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
нато
в мире
ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Страны НАТО будут платить Соединенным Штатам за вооружение для Украины, заявил президент США Дональд Трамп. "Мы продаём технику НАТО, а НАТО уже делает что-то дальше — я не знаю, какая у вас договорённость. Но я знаю, что они хотят, чтобы у вас была эта техника. Мы поставляем лучшее оборудование в мире, и они платят нам за него", - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским.
мировая экономика, общество , украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, нато, в мире
Спецоперация на Украине, Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, В мире
21:21 18.08.2025
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 авг - ПРАЙМ. Страны НАТО будут платить Соединенным Штатам за вооружение для Украины, заявил президент США Дональд Трамп.
"Мы продаём технику НАТО, а НАТО уже делает что-то дальше — я не знаю, какая у вас договорённость. Но я знаю, что они хотят, чтобы у вас была эта техника. Мы поставляем лучшее оборудование в мире, и они платят нам за него", - сказал Трамп на встрече с Владимиром Зеленским.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
Зеленский не ответил на вопрос, готов ли он к территориальным уступкам
21:16
 
Спецоперация на УкраинеМировая экономикаОбществоУКРАИНАСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТОВ мире
 
 
