В Словакии подтвердили приостановку поставок по нефтепроводу "Дружба"
В Словакии подтвердили приостановку поставок по нефтепроводу "Дружба"
2025-08-18T15:12+0300
энергетика
нефть
россия
словакия
венгрия
украина
петер сийярто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860862399_0:141:3142:1908_1920x0_80_0_0_f60e3c375f9c901faf57687417f0c366.jpg
БРАТИСЛАВА, 18 авг - ПРАЙМ. Поступление нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакии приостановлено, причина находится за пределами республики, подтвердил словацкому изданию Denník N трубопроводный оператор Transpetrol. Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на "Дружбу". По этому нефтепроводу в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть. "Transpetrol регистрирует приостановку получения нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба", - сообщило издание в понедельник. В компании заявили, что не располагают подробной информацией о причине приостановки, но она находится за пределами Словакии. "Транспортировка нефти по словацкой территории обеспечена и реализуется в соответствии с планом", - проинформировал оператор.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860862399_207:0:2936:2047_1920x0_80_0_0_0c8a899bad80056dab240c3bb16f1374.jpg
нефть, россия, словакия, венгрия, украина, петер сийярто
В Словакии подтвердили приостановку поставок по нефтепроводу "Дружба"
БРАТИСЛАВА, 18 авг - ПРАЙМ. Поступление нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакии приостановлено, причина находится за пределами республики, подтвердил словацкому изданию Denník N трубопроводный оператор Transpetrol.
Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на "Дружбу". По этому нефтепроводу в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
"Transpetrol регистрирует приостановку получения нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба", - сообщило издание в понедельник.
В компании заявили, что не располагают подробной информацией о причине приостановки, но она находится за пределами Словакии.
"Транспортировка нефти по словацкой территории обеспечена и реализуется в соответствии с планом", - проинформировал оператор.
