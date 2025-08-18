Захарова сделала заявление об атаке Киева на нефтепровод в Венгрию

https://1prime.ru/20250818/zakharova-860852611.html

2025-08-18T12:43+0300

МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Украина не остановится теперь ни перед чем, Россия предупреждала об опасности вскармливания киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя украинскую атаку на ведущий в Венгрию нефтепровод."Все эти годы Россия предупреждала идеологов вскармливания киевского режима, входящих в Обамайдан клуб, что этот монстр, аморальный и кровожадный, никогда не остановится и как поганая зараза расползётся по всему миру. В Африке они уже теракты совершали. На Ближнем Востоке засветились. Граждан Средней Азии в террор втягивали. В Европе нелегальный рынок оружия освоили. С западными заказчиками черную трансплантологию отработали. Банковая не остановится теперь не перед чем", - написала Захарова в своем Telegram канале.Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за очередной атаки Украины на нефтепровод.Венгерский премьер-министр Виктор Орбан ранее заявил, что Венгрия могла бы развалить Украину за день, прекратив поставки газа и электричества, но не заинтересована в этом. Сийярто ранее заявлял, что Венгрия поставляет более 40% украинского импорта электроэнергии и не уверена, что продолжит это делать, если ее отрежут от энергоресурсов из России, как это предполагает план Еврокомиссии.

