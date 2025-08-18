Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили, что Трамп сегодня сделал с Зеленским - 18.08.2025
СМИ сообщили, что Трамп сегодня сделал с Зеленским
СМИ сообщили, что Трамп сегодня сделал с Зеленским - 18.08.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили, что Трамп сегодня сделал с Зеленским
Высказывания президента США Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский несет ответственность за окончание конфликта на Украине, резко контрастируют с... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T11:31+0300
2025-08-18T11:31+0300
мировая экономика
аляска
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
cnn
politico
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Высказывания президента США Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский несет ответственность за окончание конфликта на Украине, резко контрастируют с торжественным приемом Владимира Путина на Аляске, отмечает Politico. "Трамп перед встречей в понедельник возложил ответственность на Зеленского завершить конфликт с Россией, что резко контрастирует с красной дорожкой, днями ранее расстеленной для Путина", — подчеркивается в статье. В понедельник Трамп написал в социальной сети Truth Social, что Зеленский может завершить конфликт, если откажется от претензий на Крым и согласится не вступать в НАТО. Согласно данным CNN, приводимым со ссылкой на источники, 18 августа в Вашингтоне должна состояться встреча Трампа и Зеленского, на которой будет присутствовать и вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее спорил с Зеленским в Белом доме. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Издание Bild, основываясь на информации от источников, сообщило, что Трамп планирует сначала провести личную встречу с Зеленским, а уже после — общаться с европейскими лидерами.
аляска
украина
сша
1920
1920
true
мировая экономика, аляска, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, cnn, politico, нато
Мировая экономика, Аляска, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, CNN, Politico, НАТО, В мире
11:31 18.08.2025
 
СМИ сообщили, что Трамп сегодня сделал с Зеленским

Politico: слова Трампа Зеленскому контрастируют с красной дорожкой для Путина

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Высказывания президента США Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский несет ответственность за окончание конфликта на Украине, резко контрастируют с торжественным приемом Владимира Путина на Аляске, отмечает Politico.
"Трамп перед встречей в понедельник возложил ответственность на Зеленского завершить конфликт с Россией, что резко контрастирует с красной дорожкой, днями ранее расстеленной для Путина", — подчеркивается в статье.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.08.2025
СМИ: в Киеве началась паника из-за предупреждения Трампа Зеленскому
10:45
10:45
В понедельник Трамп написал в социальной сети Truth Social, что Зеленский может завершить конфликт, если откажется от претензий на Крым и согласится не вступать в НАТО.
Согласно данным CNN, приводимым со ссылкой на источники, 18 августа в Вашингтоне должна состояться встреча Трампа и Зеленского, на которой будет присутствовать и вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее спорил с Зеленским в Белом доме.
Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Издание Bild, основываясь на информации от источников, сообщило, что Трамп планирует сначала провести личную встречу с Зеленским, а уже после — общаться с европейскими лидерами.
Зеленский готов пойти на компромисс по линии фронта, пишет FT
Зеленский готов пойти на компромисс по линии фронта, пишет FT
09:26
09:26
 
Мировая экономика, Аляска, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, CNN, Politico, НАТО
 
 
