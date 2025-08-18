https://1prime.ru/20250818/zelenskiy-860847931.html

СМИ сообщили, что Трамп сегодня сделал с Зеленским

2025-08-18T11:31+0300

2025-08-18T11:31+0300

2025-08-18T11:31+0300

мировая экономика

аляска

украина

сша

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

cnn

politico

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Высказывания президента США Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский несет ответственность за окончание конфликта на Украине, резко контрастируют с торжественным приемом Владимира Путина на Аляске, отмечает Politico. "Трамп перед встречей в понедельник возложил ответственность на Зеленского завершить конфликт с Россией, что резко контрастирует с красной дорожкой, днями ранее расстеленной для Путина", — подчеркивается в статье. В понедельник Трамп написал в социальной сети Truth Social, что Зеленский может завершить конфликт, если откажется от претензий на Крым и согласится не вступать в НАТО. Согласно данным CNN, приводимым со ссылкой на источники, 18 августа в Вашингтоне должна состояться встреча Трампа и Зеленского, на которой будет присутствовать и вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее спорил с Зеленским в Белом доме. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Издание Bild, основываясь на информации от источников, сообщило, что Трамп планирует сначала провести личную встречу с Зеленским, а уже после — общаться с европейскими лидерами.

аляска

украина

сша

2025

мировая экономика, аляска, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, cnn, politico, нато, в мире