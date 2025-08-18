https://1prime.ru/20250818/zelenskiy-860847931.html
СМИ сообщили, что Трамп сегодня сделал с Зеленским
СМИ сообщили, что Трамп сегодня сделал с Зеленским - 18.08.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили, что Трамп сегодня сделал с Зеленским
Высказывания президента США Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский несет ответственность за окончание конфликта на Украине, резко контрастируют с... | 18.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Высказывания президента США Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский несет ответственность за окончание конфликта на Украине, резко контрастируют с торжественным приемом Владимира Путина на Аляске, отмечает Politico. "Трамп перед встречей в понедельник возложил ответственность на Зеленского завершить конфликт с Россией, что резко контрастирует с красной дорожкой, днями ранее расстеленной для Путина", — подчеркивается в статье. В понедельник Трамп написал в социальной сети Truth Social, что Зеленский может завершить конфликт, если откажется от претензий на Крым и согласится не вступать в НАТО. Согласно данным CNN, приводимым со ссылкой на источники, 18 августа в Вашингтоне должна состояться встреча Трампа и Зеленского, на которой будет присутствовать и вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее спорил с Зеленским в Белом доме. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Издание Bild, основываясь на информации от источников, сообщило, что Трамп планирует сначала провести личную встречу с Зеленским, а уже после — общаться с европейскими лидерами.
