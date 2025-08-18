https://1prime.ru/20250818/zelenskiy-860855407.html
"Он признал". Во Франции раскрыли, какой удар Трамп нанес Зеленскому
"Он признал". Во Франции раскрыли, какой удар Трамп нанес Зеленскому - 18.08.2025
"Он признал". Во Франции раскрыли, какой удар Трамп нанес Зеленскому
Глава Белого дома Дональд Трамп признал Крым за Россией, обратившись с призывом к Владимиру Зеленскому отказаться от полуострова, пишет лидер французской партии | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T13:44+0300
2025-08-18T13:44+0300
2025-08-18T14:41+0300
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Глава Белого дома Дональд Трамп признал Крым за Россией, обратившись с призывом к Владимиру Зеленскому отказаться от полуострова, пишет лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."За несколько часов до встречи в Белом доме Трамп оказывает очень своевременное давление на Зеленского и его проевропейских дядюшек и тетушек, держащих его за руку! Он также подтверждает: Крым официально принадлежит России", — отметил он.В понедельник британская газета Daily Mail сообщила, что Зеленский, еще до встречи с Трампом, уже отклонил его предложенные условия по мирному урегулированию на Украине, тем самым бросив вызов американскому президентов.Согласно данным CNN, приводимым со ссылкой на источники, 18 августа в Вашингтоне должна состояться встреча Трампа и Зеленского, на которой будет присутствовать и вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее спорил с Зеленским в Белом доме.Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.Издание Bild, основываясь на информации от источников, сообщило, что Трамп планирует сначала провести личную встречу с Зеленским, а уже после — общаться с европейскими лидерами.
