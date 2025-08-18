https://1prime.ru/20250818/zelenskiy-860862587.html
Белый дом справится с "клоунадой" Зеленского, заявил экс-советник Трампа
Белый дом справится с "клоунадой" Зеленского, заявил экс-советник Трампа - 18.08.2025, ПРАЙМ
Белый дом справится с "клоунадой" Зеленского, заявил экс-советник Трампа
Команда президента США Дональда Трампа сможет справиться с Владимиром Зеленским, если он снова будет вести себя как "дерзкий клоун" во время встречи в Белом... | 18.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-18T15:09+0300
2025-08-18T15:09+0300
2025-08-18T15:09+0300
политика
общество
сша
крым
украина
владимир зеленский
дональд трамп
джей ди вэнс
нато
bild
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_eed754b641e4650637264380680e61f2.jpg
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Команда президента США Дональда Трампа сможет справиться с Владимиром Зеленским, если он снова будет вести себя как "дерзкий клоун" во время встречи в Белом доме в понедельник, считает бывший советник Трампа Стив Кортес. В Вашингтоне 18 августа состоится встреча Трампа с Зеленским, на ней будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами. "(Сегодня - ред.) будет большая встреча. Пришло время для мира. Если Зеленский хочет быть дерзким клоуном (снова), то у нас есть подходящая команда, чтобы с ним справиться", - написал Кортес в соцсети Х.
https://1prime.ru/20250818/peregovory-860861788.html
сша
крым
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_97fe5d135c3dd010eed7831508df8a44.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , сша, крым, украина, владимир зеленский, дональд трамп, джей ди вэнс, нато, bild
Политика, Общество , США, КРЫМ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, НАТО, Bild
Белый дом справится с "клоунадой" Зеленского, заявил экс-советник Трампа
Кортес: даже если Зеленский хочет быть дерзким клоуном, команда Трампа справится
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Команда президента США Дональда Трампа сможет справиться с Владимиром Зеленским, если он снова будет вести себя как "дерзкий клоун" во время встречи в Белом доме в понедельник, считает бывший советник Трампа Стив Кортес.
В Вашингтоне 18 августа состоится встреча Трампа с Зеленским, на ней будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами.
"(Сегодня - ред.) будет большая встреча. Пришло время для мира. Если Зеленский хочет быть дерзким клоуном (снова), то у нас есть подходящая команда, чтобы с ним справиться", - написал Кортес в соцсети Х.
На Западе назвали цель Европы в переговорах Трампа и Зеленского