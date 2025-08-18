Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белый дом справится с "клоунадой" Зеленского, заявил экс-советник Трампа - 18.08.2025
Белый дом справится с "клоунадой" Зеленского, заявил экс-советник Трампа
2025-08-18T15:09+0300
2025-08-18T15:09+0300
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Команда президента США Дональда Трампа сможет справиться с Владимиром Зеленским, если он снова будет вести себя как "дерзкий клоун" во время встречи в Белом доме в понедельник, считает бывший советник Трампа Стив Кортес. В Вашингтоне 18 августа состоится встреча Трампа с Зеленским, на ней будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами. "(Сегодня - ред.) будет большая встреча. Пришло время для мира. Если Зеленский хочет быть дерзким клоуном (снова), то у нас есть подходящая команда, чтобы с ним справиться", - написал Кортес в соцсети Х.
15:09 18.08.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 авг - ПРАЙМ. Команда президента США Дональда Трампа сможет справиться с Владимиром Зеленским, если он снова будет вести себя как "дерзкий клоун" во время встречи в Белом доме в понедельник, считает бывший советник Трампа Стив Кортес.
В Вашингтоне 18 августа состоится встреча Трампа с Зеленским, на ней будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, который ранее вступал в перепалку с Зеленским. Об участии во встрече заявили также канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что Трамп сперва встретится наедине с Зеленским и лишь затем - с европейскими лидерами.
"(Сегодня - ред.) будет большая встреча. Пришло время для мира. Если Зеленский хочет быть дерзким клоуном (снова), то у нас есть подходящая команда, чтобы с ним справиться", - написал Кортес в соцсети Х.
