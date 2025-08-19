https://1prime.ru/20250819/aksenov-860921699.html

Аксенов допустил захождение крупных нефтяных компаний в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг- ПРАЙМ. Крупные нефтяные компании могут зайти в Крым, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "По сравнению с Краснодарским краем мы рассчитываем, что у нас вообще ситуация (со стоимостью топлива – ред.) выровняется с захождением крупных вертикально интегрированных компаний, которые сегодня, к сожалению, не присутствуют на территории Республики Крым", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". По его словам, отсутствие крупных нефтетрейдеров означает для Крыма упущенные возможности.

