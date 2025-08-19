Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аксенов допустил захождение крупных нефтяных компаний в Крым - 19.08.2025
Аксенов допустил захождение крупных нефтяных компаний в Крым
2025-08-19T15:40+0300
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг- ПРАЙМ. Крупные нефтяные компании могут зайти в Крым, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "По сравнению с Краснодарским краем мы рассчитываем, что у нас вообще ситуация (со стоимостью топлива – ред.) выровняется с захождением крупных вертикально интегрированных компаний, которые сегодня, к сожалению, не присутствуют на территории Республики Крым", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24". По его словам, отсутствие крупных нефтетрейдеров означает для Крыма упущенные возможности.
15:40 19.08.2025
 
Аксенов допустил захождение крупных нефтяных компаний в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг- ПРАЙМ. Крупные нефтяные компании могут зайти в Крым, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"По сравнению с Краснодарским краем мы рассчитываем, что у нас вообще ситуация (со стоимостью топлива – ред.) выровняется с захождением крупных вертикально интегрированных компаний, которые сегодня, к сожалению, не присутствуют на территории Республики Крым", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".
По его словам, отсутствие крупных нефтетрейдеров означает для Крыма упущенные возможности.
