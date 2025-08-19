https://1prime.ru/20250819/aktivy-860923595.html
Peabody Energy отказалась от приобретения угольных активов Anglo American
2025-08-19T16:02+0300
экономика
нефть
австралия
африка
европа
de beers
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Peabody Energy расторгла соглашение о приобретении угольных активов транснациональной горнодобывающей компании Anglo American после пожара на крупнейшей из шахт, входящих в портфель активов, следует из пресс-релиза Peabody. "Peabody сегодня объявила о расторжении договоров купли-продажи с Anglo American Plc в связи с существенными неблагоприятными изменениями, касающимися активов металлургического угля Anglo", - говорится в сообщении. Как указывает Peabody, решение о расторжении соглашения было принято почти через пять месяцев после возгорания на шахте Моранба-Норт в Австралии, принадлежащей Anglo American. В конце марта Anglo American сообщала, что пожар на шахте начался в результате "незначительного возгорания". Точные сроки возобновления добычи неизвестны. Компании не смогли заключить пересмотренное соглашение, в рамках которого Peabody получила бы компенсацию существенных и долгосрочных последствий для самой крупной шахты в рамках планируемого приобретения, добавляется в релизе Peabody. В конце ноября Anglo American и Peabody заключили соглашение о продаже оставшихся угольных активов Anglo за денежное вознаграждение в размере 3,8 миллиарда долларов. Anglo American имеет горнодобывающие предприятия в Африке, Европе, Северной и Южной Америке, Азии и Австралии. Компания добывает медь, никель, металлы платиновой группы, алмазы, а также железную руду, марганец и полигалит. Anglo American владеет 86% De Beers.
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Peabody Energy расторгла соглашение о приобретении угольных активов транснациональной горнодобывающей компании Anglo American после пожара на крупнейшей из шахт, входящих в портфель активов, следует из пресс-релиза Peabody.
"Peabody сегодня объявила о расторжении договоров купли-продажи с Anglo American Plc в связи с существенными неблагоприятными изменениями, касающимися активов металлургического угля Anglo", - говорится в сообщении.
Как указывает Peabody, решение о расторжении соглашения было принято почти через пять месяцев после возгорания на шахте Моранба-Норт в Австралии, принадлежащей Anglo American. В конце марта Anglo American сообщала, что пожар на шахте начался в результате "незначительного возгорания". Точные сроки возобновления добычи неизвестны.
Компании не смогли заключить пересмотренное соглашение, в рамках которого Peabody получила бы компенсацию существенных и долгосрочных последствий для самой крупной шахты в рамках планируемого приобретения, добавляется в релизе Peabody.
В конце ноября Anglo American и Peabody заключили соглашение о продаже оставшихся угольных активов Anglo за денежное вознаграждение в размере 3,8 миллиарда долларов.
Anglo American имеет горнодобывающие предприятия в Африке, Европе, Северной и Южной Америке, Азии и Австралии. Компания добывает медь, никель, металлы платиновой группы, алмазы, а также железную руду, марганец и полигалит. Anglo American владеет 86% De Beers.
