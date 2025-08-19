https://1prime.ru/20250819/aktivy-860923595.html

Peabody Energy отказалась от приобретения угольных активов Anglo American

Peabody Energy отказалась от приобретения угольных активов Anglo American - 19.08.2025, ПРАЙМ

Peabody Energy отказалась от приобретения угольных активов Anglo American

Peabody Energy расторгла соглашение о приобретении угольных активов транснациональной горнодобывающей компании Anglo American после пожара на крупнейшей из... | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T16:02+0300

2025-08-19T16:02+0300

2025-08-19T16:02+0300

экономика

нефть

австралия

африка

европа

de beers

https://cdnn.1prime.ru/img/80661/93/806619378_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81ccaa5c8a4c4a0af7bc625d55233a9a.jpg

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Peabody Energy расторгла соглашение о приобретении угольных активов транснациональной горнодобывающей компании Anglo American после пожара на крупнейшей из шахт, входящих в портфель активов, следует из пресс-релиза Peabody. "Peabody сегодня объявила о расторжении договоров купли-продажи с Anglo American Plc в связи с существенными неблагоприятными изменениями, касающимися активов металлургического угля Anglo", - говорится в сообщении. Как указывает Peabody, решение о расторжении соглашения было принято почти через пять месяцев после возгорания на шахте Моранба-Норт в Австралии, принадлежащей Anglo American. В конце марта Anglo American сообщала, что пожар на шахте начался в результате "незначительного возгорания". Точные сроки возобновления добычи неизвестны. Компании не смогли заключить пересмотренное соглашение, в рамках которого Peabody получила бы компенсацию существенных и долгосрочных последствий для самой крупной шахты в рамках планируемого приобретения, добавляется в релизе Peabody. В конце ноября Anglo American и Peabody заключили соглашение о продаже оставшихся угольных активов Anglo за денежное вознаграждение в размере 3,8 миллиарда долларов. Anglo American имеет горнодобывающие предприятия в Африке, Европе, Северной и Южной Америке, Азии и Австралии. Компания добывает медь, никель, металлы платиновой группы, алмазы, а также железную руду, марганец и полигалит. Anglo American владеет 86% De Beers.

https://1prime.ru/20250815/aktivy-860751499.html

австралия

африка

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, австралия, африка, европа, de beers