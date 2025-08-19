Кипрская компания оспорила исключение из акционеров ПНТ

https://1prime.ru/20250819/aktsionery-860901504.html

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Северо-Западного округа зарегистрировал кассационную жалобу кипрской компании "Туджунга Энтерпрайзиз Лимитед" на судебное решение о ее исключении из состава акционеров АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ), следует из материалов дела. "Компания "Туджунга Энтерпрайзиз Лимитед" – кассационная жалоба", – сообщается в карточке дела, где пока нет информации о принятии жалобы к рассмотрению и дате слушаний. В августе в картотеке арбитражных дел сообщалось, что Тринадцатый арбитражный апелляционный суд по жалобе председателя совета директоров ПНТ Елены Васильевой исключил кипрскую компанию Tujunga Enterprises Ltd из состава акционеров ПНТ с выплатой в ее пользу "действительной стоимости доли ее участия.... определенной на момент вступления судебного акта в законную силу". Соответственно, отменено решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который 19 марта 2025 года не удовлетворил иск Васильевой об исключении "Туджунга Энтерпрайзиз Лимитед" из состава акционеров ПНТ. После вынесения этого постановления суда второй инстанции в ПНТ отмечали, что компания поддерживает соответствующее решение, которое, по ее оценке, ускорит урегулирование корпоративного конфликта. Спор по поводу состава акционеров ПНТ сопровождается и еще одним судебным разбирательством, связанным с правами государства на акции АО "Петербургский нефтяной терминал". Арбитражный суд Петербурга в апреле 2025 года по иску Генпрокуратуры РФ признал ничтожным ряд сделок с акциями ПНТ. В результате, как уточняла компания, в собственность Российской Федерации переходит 5546 голосующих акций, в собственности российского акционера остается 4538 голосующих акций общества, а право собственности иностранного акционера на голосующие акции полностью прекращается. Таким образом, доля государства составит около 55%, следует из этих данных. Это решение оспорили компания АО "Петербургский нефтяной терминал", компания "Туджунга Энтерпрайзиз Лимитед", один из ее конечных бенефициаров Михаил Скигин, а также председатель совета директоров Васильева. В результате, согласно материалам соответствующего дела, в июле Тринадцатый арбитражный апелляционный суд изменил решение суда первой инстанции, которое оставлено в силе в части признания ничтожной только одной из сделок. В результате в госсобственность переходит 1731 акция ПНТ, ранее принадлежавшая "Туджунга Энтерпрайзиз Лимитед". При этом компании возвращается часть акций (2807 штук) "Петербургского нефтяного терминала", переданных государству решением суда первой инстанции, уточняется в постановлении апелляционного суда. В настоящее время Генпрокуратура подала кассационную жалобу на этот судебный акт. В октябре 2024 года АО "Петербургский нефтяной терминал" заявило о попытке рейдерского захвата. Между тем обвиненные в этом компания Tujunga Enterprises и один из ее бенефициаров Михаил Скигин заявили, что эта информация не соответствует действительности. Тогда ПНТ сообщал, что 50% акций ПНТ принадлежат Васильевой, и она же осуществляет оперативное управление терминалом, а кипрской компании Tujunga Enterprises Ltd принадлежат остальные 50% акций.

