Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия лидировала по импорту черешни из Узбекистана в январе-июле - 19.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250819/chereshnya-860896268.html
Россия лидировала по импорту черешни из Узбекистана в январе-июле
Россия лидировала по импорту черешни из Узбекистана в январе-июле - 19.08.2025, ПРАЙМ
Россия лидировала по импорту черешни из Узбекистана в январе-июле
Узбекистан в январе-июле 2025 года экспортировал 25,2 тысячи тонн черешни, главным импортером остается Россия, куда было поставлено 18,2 тысячи тонн этой ягоды, | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T08:43+0300
2025-08-19T08:43+0300
экономика
россия
узбекистан
казахстан
киргизия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860896116_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8dc43d6350d0b8b49ed2bd086b28c550.jpg
ТАШКЕНТ, 19 авг – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-июле 2025 года экспортировал 25,2 тысячи тонн черешни, главным импортером остается Россия, куда было поставлено 18,2 тысячи тонн этой ягоды, следует из данных национального комитета по статистике республики. "В январе-июле 2025 года Узбекистан экспортировал в 17 стран 25,2 тысячи тонн черешни на сумму 51 миллион долларов", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале статведомства. Динамика поставок не раскрывается. По данным статведомства, среди стран-импортеров узбекистанской черешни первое место занимает Россия –18,2 тысячи тонн, или 72,2% от всего экспорта из республики. В тройку основных покупателей также вошли Казахстан (3,6 тысячи тонн) и Киргизия (2,7 тысячи тонн). Ранее международная информационно-аналитическая платформа плодоовощного бизнеса EastFruit сообщала, что сезон экспорта свежей черешни из Узбекистана в 2025 году оказался почти вдвое короче по сравнению с предыдущим годом. По данным экспертов, вывоз продукции за рубеж завершился уже к 15–20 июня, тогда как в 2024 году он длился до середины июля. Причиной столь раннего завершения сезона стали сразу два фактора: ускоренное созревание урожая и высокий внешний спрос.
https://1prime.ru/20250604/chereshnya-858194156.html
узбекистан
казахстан
киргизия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860896116_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6d3587af84429bede80e78bdbdf8cd30.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, узбекистан, казахстан, киргизия
Экономика, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, КАЗАХСТАН, КИРГИЗИЯ
08:43 19.08.2025
 
Россия лидировала по импорту черешни из Узбекистана в январе-июле

Узбекистан в январе-июле 2025 года экспортировал 25,2 тысячи тонн черешни

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСбор урожая черешни и вишни в Краснодарском крае
Сбор урожая черешни и вишни в Краснодарском крае - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 19 авг – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-июле 2025 года экспортировал 25,2 тысячи тонн черешни, главным импортером остается Россия, куда было поставлено 18,2 тысячи тонн этой ягоды, следует из данных национального комитета по статистике республики.
"В январе-июле 2025 года Узбекистан экспортировал в 17 стран 25,2 тысячи тонн черешни на сумму 51 миллион долларов", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале статведомства. Динамика поставок не раскрывается.
По данным статведомства, среди стран-импортеров узбекистанской черешни первое место занимает Россия –18,2 тысячи тонн, или 72,2% от всего экспорта из республики. В тройку основных покупателей также вошли Казахстан (3,6 тысячи тонн) и Киргизия (2,7 тысячи тонн).
Ранее международная информационно-аналитическая платформа плодоовощного бизнеса EastFruit сообщала, что сезон экспорта свежей черешни из Узбекистана в 2025 году оказался почти вдвое короче по сравнению с предыдущим годом. По данным экспертов, вывоз продукции за рубеж завершился уже к 15–20 июня, тогда как в 2024 году он длился до середины июля. Причиной столь раннего завершения сезона стали сразу два фактора: ускоренное созревание урожая и высокий внешний спрос.
Сбор черешни в Крыму - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
Афганистан поставит в Россию черешню
4 июня, 15:47
 
ЭкономикаРОССИЯУЗБЕКИСТАНКАЗАХСТАНКИРГИЗИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала