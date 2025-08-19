Россия лидировала по импорту черешни из Узбекистана в январе-июле

https://1prime.ru/20250819/chereshnya-860896268.html
экономика
россия
узбекистан
казахстан
киргизия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860896116_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8dc43d6350d0b8b49ed2bd086b28c550.jpg
ТАШКЕНТ, 19 авг – ПРАЙМ. Узбекистан в январе-июле 2025 года экспортировал 25,2 тысячи тонн черешни, главным импортером остается Россия, куда было поставлено 18,2 тысячи тонн этой ягоды, следует из данных национального комитета по статистике республики. "В январе-июле 2025 года Узбекистан экспортировал в 17 стран 25,2 тысячи тонн черешни на сумму 51 миллион долларов", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале статведомства. Динамика поставок не раскрывается. По данным статведомства, среди стран-импортеров узбекистанской черешни первое место занимает Россия –18,2 тысячи тонн, или 72,2% от всего экспорта из республики. В тройку основных покупателей также вошли Казахстан (3,6 тысячи тонн) и Киргизия (2,7 тысячи тонн). Ранее международная информационно-аналитическая платформа плодоовощного бизнеса EastFruit сообщала, что сезон экспорта свежей черешни из Узбекистана в 2025 году оказался почти вдвое короче по сравнению с предыдущим годом. По данным экспертов, вывоз продукции за рубеж завершился уже к 15–20 июня, тогда как в 2024 году он длился до середины июля. Причиной столь раннего завершения сезона стали сразу два фактора: ускоренное созревание урожая и высокий внешний спрос.
