Нефть дешевеет после встречи в Белом доме

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером снижаются на 1% после встречи президента США Дональда Трампа, Владимира Зеленского и ряда европейских лидеров в Белом доме, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 18.11 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent опускалась на 0,81% - до 66,06 доллара за баррель, октябрьского фьючерса на WTI - на 1%, до 62,07 доллара. В понедельник президент США принимал в Белом доме Зеленского и лидеров стран Евросоюза. Ранее Трамп не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. Во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным договорился, что тот встретится с Зеленским в рамках двух недель. "После вчерашней встречи… похоже, наметился прогресс в переговорах, что вновь вселяет надежды на скорое окончание войны. В результате этого цены на нефть сегодня снижаются", - приводит агентство Reuters комментарий аналитиков Commerzbank.

2025

