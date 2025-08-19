Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго и Минфин подготовят предложения по демпферу цен на топливо - 19.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250819/dempfer-860910740.html
Минэнерго и Минфин подготовят предложения по демпферу цен на топливо
Минэнерго и Минфин подготовят предложения по демпферу цен на топливо - 19.08.2025, ПРАЙМ
Минэнерго и Минфин подготовят предложения по демпферу цен на топливо
Минэнерго и Минфин РФ до 10 сентября должны представить предложения, как увеличить диапазон отклонения биржевых цен на топливо от индикативных, при котором... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T12:58+0300
2025-08-19T12:58+0300
энергетика
нефть
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860556555_0:247:3202:2048_1920x0_80_0_0_f3f6b63fcd80204de310aca63d0cfe68.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Минэнерго и Минфин РФ до 10 сентября должны представить предложения, как увеличить диапазон отклонения биржевых цен на топливо от индикативных, при котором демпфер не обнулялся бы, задним числом, с 1 августа, чтобы нефтяные компании продолжили получать бюджетные выплаты, говорится в протоколе совещания у вице-премьера РФ Александра Новака, с которым ознакомилось РИА Новости. "Минфину России (А.Г.Силуанову) - созыв, Минэнерго России (С.Е.Цивилеву) в рамках исполнения поручения правительства Российской Федерации от 6 августа 2025 г. No ММ-П51-29058 обеспечить ретроспективное применение положений об увеличении допустимого отклонения фактических оптовых цен внутреннего рынка от установленных условных значений для целей применения демпфирующего механизма, распространив их на правоотношения, возникшие с 1 августа 2025 года", - говорится в протоколе. Уточняется, что о результатах доложить в правительство необходимо до 10 сентября 2025 года.
https://1prime.ru/20250805/dempfer-860335285.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860556555_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_79e67eb011594e58b0bd091520750464.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, минфин
Энергетика, Нефть, Минфин
12:58 19.08.2025
 
Минэнерго и Минфин подготовят предложения по демпферу цен на топливо

Ведомства в сентябре предложат, как изменить топливный демпфер задним числом

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаправка автомобилей бензином на заправочной станции
Заправка автомобилей бензином на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Минэнерго и Минфин РФ до 10 сентября должны представить предложения, как увеличить диапазон отклонения биржевых цен на топливо от индикативных, при котором демпфер не обнулялся бы, задним числом, с 1 августа, чтобы нефтяные компании продолжили получать бюджетные выплаты, говорится в протоколе совещания у вице-премьера РФ Александра Новака, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Минфину России (А.Г.Силуанову) - созыв, Минэнерго России (С.Е.Цивилеву) в рамках исполнения поручения правительства Российской Федерации от 6 августа 2025 г. No ММ-П51-29058 обеспечить ретроспективное применение положений об увеличении допустимого отклонения фактических оптовых цен внутреннего рынка от установленных условных значений для целей применения демпфирующего механизма, распространив их на правоотношения, возникшие с 1 августа 2025 года", - говорится в протоколе.
Уточняется, что о результатах доложить в правительство необходимо до 10 сентября 2025 года.
Добыча нефти в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2025
Минфин оценил выплаты нефтяникам по топливному демпферу в июле
5 августа, 12:08
 
ЭнергетикаНефтьМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала