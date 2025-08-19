Минэнерго и Минфин подготовят предложения по демпферу цен на топливо

https://1prime.ru/20250819/dempfer-860910740.html

энергетика

нефть

минфин

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Минэнерго и Минфин РФ до 10 сентября должны представить предложения, как увеличить диапазон отклонения биржевых цен на топливо от индикативных, при котором демпфер не обнулялся бы, задним числом, с 1 августа, чтобы нефтяные компании продолжили получать бюджетные выплаты, говорится в протоколе совещания у вице-премьера РФ Александра Новака, с которым ознакомилось РИА Новости. "Минфину России (А.Г.Силуанову) - созыв, Минэнерго России (С.Е.Цивилеву) в рамках исполнения поручения правительства Российской Федерации от 6 августа 2025 г. No ММ-П51-29058 обеспечить ретроспективное применение положений об увеличении допустимого отклонения фактических оптовых цен внутреннего рынка от установленных условных значений для целей применения демпфирующего механизма, распространив их на правоотношения, возникшие с 1 августа 2025 года", - говорится в протоколе. Уточняется, что о результатах доложить в правительство необходимо до 10 сентября 2025 года.

