Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
Евросоюз продолжит оказывать давление на Россию, заявил премьер Нидерландов
Евросоюз продолжит оказывать давление на Россию, заявил премьер Нидерландов
Европейские страны продолжат помогать Украине и оказывать давление на Россию путем новых санкций, заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф по итогам... | 19.08.2025, ПРАЙМ
ГААГА, 19 авг - ПРАЙМ. Европейские страны продолжат помогать Украине и оказывать давление на Россию путем новых санкций, заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф по итогам видеоконференции "коалиции желающих". Во вторник состоялась видеоконференция "коалиции желающих" по Украине. "Мы продолжим совместно разрабатывать гарантии безопасности и оказывать неослабевающее давление на Россию, в том числе путём подготовки новых, более жёстких санкций. Нидерланды и европейские страны продолжат оказывать неизменную поддержку Украине", - написал Схоф в соцсети Х. В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Агентство Блумберг сообщило во вторник со ссылкой на источники, что США и Европа немедленно начнут работу по предоставлению Киеву гарантий безопасности, чтобы открыть путь к встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского.
17:46 19.08.2025
 
Евросоюз продолжит оказывать давление на Россию, заявил премьер Нидерландов

Премьер Нидерландов Схоф: ЕС продолжит оказывать давление на Россию путем новых санкций

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
ГААГА, 19 авг - ПРАЙМ. Европейские страны продолжат помогать Украине и оказывать давление на Россию путем новых санкций, заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф по итогам видеоконференции "коалиции желающих".
Во вторник состоялась видеоконференция "коалиции желающих" по Украине.
"Мы продолжим совместно разрабатывать гарантии безопасности и оказывать неослабевающее давление на Россию, в том числе путём подготовки новых, более жёстких санкций. Нидерланды и европейские страны продолжат оказывать неизменную поддержку Украине", - написал Схоф в соцсети Х.
В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС.
Агентство Блумберг сообщило во вторник со ссылкой на источники, что США и Европа немедленно начнут работу по предоставлению Киеву гарантий безопасности, чтобы открыть путь к встрече президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса
Вопрос санкций на саммите Россия-США не обсуждался, заявил Лавров
14:23
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯМировая экономикаУКРАИНАНИДЕРЛАНДЫСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинЕСВ мире
 
 
