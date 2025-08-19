https://1prime.ru/20250819/indiya-860938470.html
МИД Индии обеспокоен планами Китая по строительству ГЭС
МИД Индии обеспокоен планами Китая по строительству ГЭС - 19.08.2025, ПРАЙМ
МИД Индии обеспокоен планами Китая по строительству ГЭС
Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе переговоров в Нью-Дели с главой МИД Китая Ван И выразил обеспокоенность планами КНР начать в 2029 году... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T19:14+0300
2025-08-19T19:14+0300
2025-08-19T19:14+0300
нефть
индия
китай
пекин
ван и
мид
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:62:2400:1412_1920x0_80_0_0_e42eb897a0746053062155b491ed4964.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 авг – ПРАЙМ. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе переговоров в Нью-Дели с главой МИД Китая Ван И выразил обеспокоенность планами КНР начать в 2029 году строительство крупнейшей в мире гидроэлектростанции на реке Ярлунг-Цангпо, сообщил МИД Индии. "В ходе обсуждений министр иностранных дел также подчеркнул обеспокоенность Индии в связи со строительством Китаем мегаплотины в низовьях реки Ярлунг Цангпо (Брахмапутра), которое будет иметь последствия для прибрежных государств. Была настоятельно подчеркнута необходимость обеспечения максимальной прозрачности в этом отношении", - отметило ведомство. Китай 19 июля официально начал строительство гидроэнергетического проекта в нижнем течении реки Ярлунг-Цангпо в Тибетском автономном районе на юго-западе страны с общим объемом инвестиций около в 1,2 триллиона юаней (167,2 миллиарда долларов). ГЭС станет крупнейшей в мире. На сегодняшний день крупнейшей в мире гидроэлектростанцией считается ГЭС "Санься" ("Три ущелья") на реке Янцзы в провинции Хубэй в центральной части Китая. Проектная мощность ГЭС "Санься" - 22,4 миллиона киловатт. Ее строительство завершено в октябре 2008 года. Отмечается, что планируемая установленная мощность новой гидроэлектростанции составит 60 миллионов киловатт, а годовая выработка электроэнергии — около 300 миллиардов киловатт-часов, что почти в три раза превышает установленную мощность ГЭС "Санься". Проект еще до официального запуска строительства вызывал обеспокоенность Нью-Дели. В начале января официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что Индия следит за планами Китая по строительству крупнейшей в мире гидроэлектростанции на реке Ярлунг-Цангпо в Тибетском автономном районе и призывает Пекин не ущемлять интересы как Нью-Дели, так и других государств при строительстве подобных объектов. Река Ярлунг-Цангпо длиной 1,7 тысячи километров берет начало на леднике Джима Янгзонг около горы Кайлас на юго-западе Тибета и впадает на территории Индии сперва в реку Синг, а затем в Брахмапутру, после чего достигает территории Бангладеш.
https://1prime.ru/20250819/knr-860935427.html
индия
китай
пекин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_04b9250b50880e29f8c83afa4301cf2a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, индия, китай, пекин, ван и, мид, мировая экономика
Нефть, ИНДИЯ, КИТАЙ, Пекин, Ван И, МИД, Мировая экономика
МИД Индии обеспокоен планами Китая по строительству ГЭС
МИД Индии обеспокоен планами Китая по строительству ГЭС на реке Ярлунг-Цангпо
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 авг – ПРАЙМ. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе переговоров в Нью-Дели с главой МИД Китая Ван И выразил обеспокоенность планами КНР начать в 2029 году строительство крупнейшей в мире гидроэлектростанции на реке Ярлунг-Цангпо, сообщил МИД Индии.
"В ходе обсуждений министр иностранных дел также подчеркнул обеспокоенность Индии
в связи со строительством Китаем
мегаплотины в низовьях реки Ярлунг Цангпо (Брахмапутра), которое будет иметь последствия для прибрежных государств. Была настоятельно подчеркнута необходимость обеспечения максимальной прозрачности в этом отношении", - отметило ведомство.
Китай 19 июля официально начал строительство гидроэнергетического проекта в нижнем течении реки Ярлунг-Цангпо в Тибетском автономном районе на юго-западе страны с общим объемом инвестиций около в 1,2 триллиона юаней (167,2 миллиарда долларов). ГЭС станет крупнейшей в мире.
На сегодняшний день крупнейшей в мире гидроэлектростанцией считается ГЭС "Санься" ("Три ущелья") на реке Янцзы в провинции Хубэй в центральной части Китая. Проектная мощность ГЭС "Санься" - 22,4 миллиона киловатт. Ее строительство завершено в октябре 2008 года.
Отмечается, что планируемая установленная мощность новой гидроэлектростанции составит 60 миллионов киловатт, а годовая выработка электроэнергии — около 300 миллиардов киловатт-часов, что почти в три раза превышает установленную мощность ГЭС "Санься".
Проект еще до официального запуска строительства вызывал обеспокоенность Нью-Дели. В начале января официальный представитель МИД
Индии Рандхир Джайсвал заявил, что Индия следит за планами Китая по строительству крупнейшей в мире гидроэлектростанции на реке Ярлунг-Цангпо в Тибетском автономном районе и призывает Пекин
не ущемлять интересы как Нью-Дели, так и других государств при строительстве подобных объектов.
Река Ярлунг-Цангпо длиной 1,7 тысячи километров берет начало на леднике Джима Янгзонг около горы Кайлас на юго-западе Тибета и впадает на территории Индии сперва в реку Синг, а затем в Брахмапутру, после чего достигает территории Бангладеш
.
Моди рассказал о развитии отношений Индии и Китая