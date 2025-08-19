Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД Индии обеспокоен планами Китая по строительству ГЭС - 19.08.2025
МИД Индии обеспокоен планами Китая по строительству ГЭС
МИД Индии обеспокоен планами Китая по строительству ГЭС - 19.08.2025, ПРАЙМ
МИД Индии обеспокоен планами Китая по строительству ГЭС
Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе переговоров в Нью-Дели с главой МИД Китая Ван И выразил обеспокоенность планами КНР начать в 2029 году... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T19:14+0300
2025-08-19T19:14+0300
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 авг – ПРАЙМ. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе переговоров в Нью-Дели с главой МИД Китая Ван И выразил обеспокоенность планами КНР начать в 2029 году строительство крупнейшей в мире гидроэлектростанции на реке Ярлунг-Цангпо, сообщил МИД Индии. "В ходе обсуждений министр иностранных дел также подчеркнул обеспокоенность Индии в связи со строительством Китаем мегаплотины в низовьях реки Ярлунг Цангпо (Брахмапутра), которое будет иметь последствия для прибрежных государств. Была настоятельно подчеркнута необходимость обеспечения максимальной прозрачности в этом отношении", - отметило ведомство. Китай 19 июля официально начал строительство гидроэнергетического проекта в нижнем течении реки Ярлунг-Цангпо в Тибетском автономном районе на юго-западе страны с общим объемом инвестиций около в 1,2 триллиона юаней (167,2 миллиарда долларов). ГЭС станет крупнейшей в мире. На сегодняшний день крупнейшей в мире гидроэлектростанцией считается ГЭС "Санься" ("Три ущелья") на реке Янцзы в провинции Хубэй в центральной части Китая. Проектная мощность ГЭС "Санься" - 22,4 миллиона киловатт. Ее строительство завершено в октябре 2008 года. Отмечается, что планируемая установленная мощность новой гидроэлектростанции составит 60 миллионов киловатт, а годовая выработка электроэнергии — около 300 миллиардов киловатт-часов, что почти в три раза превышает установленную мощность ГЭС "Санься". Проект еще до официального запуска строительства вызывал обеспокоенность Нью-Дели. В начале января официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что Индия следит за планами Китая по строительству крупнейшей в мире гидроэлектростанции на реке Ярлунг-Цангпо в Тибетском автономном районе и призывает Пекин не ущемлять интересы как Нью-Дели, так и других государств при строительстве подобных объектов. Река Ярлунг-Цангпо длиной 1,7 тысячи километров берет начало на леднике Джима Янгзонг около горы Кайлас на юго-западе Тибета и впадает на территории Индии сперва в реку Синг, а затем в Брахмапутру, после чего достигает территории Бангладеш.
19:14 19.08.2025
 
МИД Индии обеспокоен планами Китая по строительству ГЭС

МИД Индии обеспокоен планами Китая по строительству ГЭС на реке Ярлунг-Цангпо

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 авг – ПРАЙМ. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе переговоров в Нью-Дели с главой МИД Китая Ван И выразил обеспокоенность планами КНР начать в 2029 году строительство крупнейшей в мире гидроэлектростанции на реке Ярлунг-Цангпо, сообщил МИД Индии.
"В ходе обсуждений министр иностранных дел также подчеркнул обеспокоенность Индии в связи со строительством Китаем мегаплотины в низовьях реки Ярлунг Цангпо (Брахмапутра), которое будет иметь последствия для прибрежных государств. Была настоятельно подчеркнута необходимость обеспечения максимальной прозрачности в этом отношении", - отметило ведомство.
Китай 19 июля официально начал строительство гидроэнергетического проекта в нижнем течении реки Ярлунг-Цангпо в Тибетском автономном районе на юго-западе страны с общим объемом инвестиций около в 1,2 триллиона юаней (167,2 миллиарда долларов). ГЭС станет крупнейшей в мире.
На сегодняшний день крупнейшей в мире гидроэлектростанцией считается ГЭС "Санься" ("Три ущелья") на реке Янцзы в провинции Хубэй в центральной части Китая. Проектная мощность ГЭС "Санься" - 22,4 миллиона киловатт. Ее строительство завершено в октябре 2008 года.
Отмечается, что планируемая установленная мощность новой гидроэлектростанции составит 60 миллионов киловатт, а годовая выработка электроэнергии — около 300 миллиардов киловатт-часов, что почти в три раза превышает установленную мощность ГЭС "Санься".
Проект еще до официального запуска строительства вызывал обеспокоенность Нью-Дели. В начале января официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что Индия следит за планами Китая по строительству крупнейшей в мире гидроэлектростанции на реке Ярлунг-Цангпо в Тибетском автономном районе и призывает Пекин не ущемлять интересы как Нью-Дели, так и других государств при строительстве подобных объектов.
Река Ярлунг-Цангпо длиной 1,7 тысячи километров берет начало на леднике Джима Янгзонг около горы Кайлас на юго-западе Тибета и впадает на территории Индии сперва в реку Синг, а затем в Брахмапутру, после чего достигает территории Бангладеш.
Заголовок открываемого материала