https://1prime.ru/20250819/indiya-860938470.html

МИД Индии обеспокоен планами Китая по строительству ГЭС

МИД Индии обеспокоен планами Китая по строительству ГЭС - 19.08.2025, ПРАЙМ

МИД Индии обеспокоен планами Китая по строительству ГЭС

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе переговоров в Нью-Дели с главой МИД Китая Ван И выразил обеспокоенность планами КНР начать в 2029 году... | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T19:14+0300

2025-08-19T19:14+0300

2025-08-19T19:14+0300

нефть

индия

китай

пекин

ван и

мид

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:62:2400:1412_1920x0_80_0_0_e42eb897a0746053062155b491ed4964.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 авг – ПРАЙМ. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе переговоров в Нью-Дели с главой МИД Китая Ван И выразил обеспокоенность планами КНР начать в 2029 году строительство крупнейшей в мире гидроэлектростанции на реке Ярлунг-Цангпо, сообщил МИД Индии. "В ходе обсуждений министр иностранных дел также подчеркнул обеспокоенность Индии в связи со строительством Китаем мегаплотины в низовьях реки Ярлунг Цангпо (Брахмапутра), которое будет иметь последствия для прибрежных государств. Была настоятельно подчеркнута необходимость обеспечения максимальной прозрачности в этом отношении", - отметило ведомство. Китай 19 июля официально начал строительство гидроэнергетического проекта в нижнем течении реки Ярлунг-Цангпо в Тибетском автономном районе на юго-западе страны с общим объемом инвестиций около в 1,2 триллиона юаней (167,2 миллиарда долларов). ГЭС станет крупнейшей в мире. На сегодняшний день крупнейшей в мире гидроэлектростанцией считается ГЭС "Санься" ("Три ущелья") на реке Янцзы в провинции Хубэй в центральной части Китая. Проектная мощность ГЭС "Санься" - 22,4 миллиона киловатт. Ее строительство завершено в октябре 2008 года. Отмечается, что планируемая установленная мощность новой гидроэлектростанции составит 60 миллионов киловатт, а годовая выработка электроэнергии — около 300 миллиардов киловатт-часов, что почти в три раза превышает установленную мощность ГЭС "Санься". Проект еще до официального запуска строительства вызывал обеспокоенность Нью-Дели. В начале января официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что Индия следит за планами Китая по строительству крупнейшей в мире гидроэлектростанции на реке Ярлунг-Цангпо в Тибетском автономном районе и призывает Пекин не ущемлять интересы как Нью-Дели, так и других государств при строительстве подобных объектов. Река Ярлунг-Цангпо длиной 1,7 тысячи километров берет начало на леднике Джима Янгзонг около горы Кайлас на юго-западе Тибета и впадает на территории Индии сперва в реку Синг, а затем в Брахмапутру, после чего достигает территории Бангладеш.

https://1prime.ru/20250819/knr-860935427.html

индия

китай

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, индия, китай, пекин, ван и, мид, мировая экономика