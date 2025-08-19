Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия передала Киргизии почти 1,3 тысяч тонн пшеничной муки - 19.08.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250819/muka-860905992.html
Россия передала Киргизии почти 1,3 тысяч тонн пшеничной муки
Россия передала Киргизии почти 1,3 тысяч тонн пшеничной муки - 19.08.2025, ПРАЙМ
Россия передала Киргизии почти 1,3 тысяч тонн пшеничной муки
Россия по линии Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН передала Киргизии 1280 тонн обогащенной пшеничной муки, сообщили журналистам в пресс-службе... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T11:43+0300
2025-08-19T11:43+0300
сельское хозяйство
россия
киргизия
бишкек
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/77378/44/773784437_0:169:3167:1950_1920x0_80_0_0_1ddeee983503a45b8e5c832349a78b72.jpg
БИШКЕК, 19 авг – ПРАЙМ. Россия по линии Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН передала Киргизии 1280 тонн обогащенной пшеничной муки, сообщили журналистам в пресс-службе российского посольства в Бишкеке. "Посол России Сергей Вакунов совместно с министром труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Равшанбеком Сабировым… принял участие в церемонии передачи очередной партии российской продовольственной помощи - 1 280 тонн обогащенной пшеничной муки. Продовольствие будет распределено представителями ВПП ООН и местными органами власти среди нуждающихся семей в регионах Кыргызстана", - говорится в сообщении. Отмечается, что поставки осуществлены в рамках основного взноса Российской Федерации в фонд ВПП ООН. Аналогичная акция состоится в городе Оше на юге Киргизии 22 августа с участием генерального консульства России. Как рассказал в ходе церемонии посол Вакунов, Россия является крупнейшим донором ВПП ООН в Киргизии. За счет российского взноса обеспечивается 48% операций в рамках Странового стратегического плана ВПП ООН на 2023-2027 годы. Всего же с момента начала деятельности ВПП ООН в Киргизии в 2008 году Россия предоставила более 112 миллионов долларов для поддержки программ ВПП в стране.
https://1prime.ru/20250604/import-858185996.html
киргизия
бишкек
сельское хозяйство, россия, киргизия, бишкек, оон
Сельское хозяйство, РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, Бишкек, ООН
11:43 19.08.2025
 
Россия передала Киргизии почти 1,3 тысяч тонн пшеничной муки

Россия передала Киргизии 1280 тонн обогащенной пшеничной муки

© РИА Новости . Валерий Титиевский | Перейти в медиабанкПшеница
Пшеница - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости . Валерий Титиевский
Перейти в медиабанк
БИШКЕК, 19 авг – ПРАЙМ. Россия по линии Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН передала Киргизии 1280 тонн обогащенной пшеничной муки, сообщили журналистам в пресс-службе российского посольства в Бишкеке.
"Посол России Сергей Вакунов совместно с министром труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Равшанбеком Сабировым… принял участие в церемонии передачи очередной партии российской продовольственной помощи - 1 280 тонн обогащенной пшеничной муки. Продовольствие будет распределено представителями ВПП ООН и местными органами власти среди нуждающихся семей в регионах Кыргызстана", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поставки осуществлены в рамках основного взноса Российской Федерации в фонд ВПП ООН. Аналогичная акция состоится в городе Оше на юге Киргизии 22 августа с участием генерального консульства России.
Как рассказал в ходе церемонии посол Вакунов, Россия является крупнейшим донором ВПП ООН в Киргизии. За счет российского взноса обеспечивается 48% операций в рамках Странового стратегического плана ВПП ООН на 2023-2027 годы. Всего же с момента начала деятельности ВПП ООН в Киргизии в 2008 году Россия предоставила более 112 миллионов долларов для поддержки программ ВПП в стране.
Уборка урожая
Китай открыл импорт российской ржаной муки и манной крупы
4 июня, 12:41
 
Сельское хозяйство
 
 
