Россия передала Киргизии почти 1,3 тысяч тонн пшеничной муки

БИШКЕК, 19 авг – ПРАЙМ. Россия по линии Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН передала Киргизии 1280 тонн обогащенной пшеничной муки, сообщили журналистам в пресс-службе российского посольства в Бишкеке. "Посол России Сергей Вакунов совместно с министром труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Равшанбеком Сабировым… принял участие в церемонии передачи очередной партии российской продовольственной помощи - 1 280 тонн обогащенной пшеничной муки. Продовольствие будет распределено представителями ВПП ООН и местными органами власти среди нуждающихся семей в регионах Кыргызстана", - говорится в сообщении. Отмечается, что поставки осуществлены в рамках основного взноса Российской Федерации в фонд ВПП ООН. Аналогичная акция состоится в городе Оше на юге Киргизии 22 августа с участием генерального консульства России. Как рассказал в ходе церемонии посол Вакунов, Россия является крупнейшим донором ВПП ООН в Киргизии. За счет российского взноса обеспечивается 48% операций в рамках Странового стратегического плана ВПП ООН на 2023-2027 годы. Всего же с момента начала деятельности ВПП ООН в Киргизии в 2008 году Россия предоставила более 112 миллионов долларов для поддержки программ ВПП в стране.
