Цены на нефть снижаются после заметного роста днем ранее - 19.08.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть снижаются после заметного роста днем ранее
Цены на нефть снижаются после заметного роста днем ранее - 19.08.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть снижаются после заметного роста днем ранее
Мировые цены на нефть опускаются во вторник утром после их роста более чем на 1% днем ранее, свидетельствуют данные торгов. | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T08:50+0300
2025-08-19T08:50+0300
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются во вторник утром после их роста более чем на 1% днем ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.46 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent опускалась на 0,72% - до 66,12 доллара за баррель, октябрьского фьючерса на WTI - на 0,77%, до 62,22 доллара. По итогам торгов понедельника нефть марки Brent подорожала на 1,54%, цена марки WTI поднялась на 1,44%. Мировые инвесторы обращают внимание на геополитические новости. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран Евросоюза. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. "Итоги, которые приведут к ослаблению напряженности и устранению угроз относительно введения дополнительных пошлин или санкций, приведут к снижению цены на нефть до нашего среднего целевого показателя в 58 долларов за баррель в 4 квартале 2025 года и первом квартале 2026 года", - цитирует агентство Рейтер главу отдела стратегий по сырьевым рынкам TD Securities Барта Мелека (Bart Melek).
08:50 19.08.2025
 
Цены на нефть снижаются после заметного роста днем ранее

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 66 долларов за баррель

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются во вторник утром после их роста более чем на 1% днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.46 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent опускалась на 0,72% - до 66,12 доллара за баррель, октябрьского фьючерса на WTI - на 0,77%, до 62,22 доллара.
По итогам торгов понедельника нефть марки Brent подорожала на 1,54%, цена марки WTI поднялась на 1,44%.
Мировые инвесторы обращают внимание на геополитические новости. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран Евросоюза. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
"Итоги, которые приведут к ослаблению напряженности и устранению угроз относительно введения дополнительных пошлин или санкций, приведут к снижению цены на нефть до нашего среднего целевого показателя в 58 долларов за баррель в 4 квартале 2025 года и первом квартале 2026 года", - цитирует агентство Рейтер главу отдела стратегий по сырьевым рынкам TD Securities Барта Мелека (Bart Melek).
