https://1prime.ru/20250819/neft-860896772.html

Цены на нефть снижаются после заметного роста днем ранее

Цены на нефть снижаются после заметного роста днем ранее - 19.08.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть снижаются после заметного роста днем ранее

Мировые цены на нефть опускаются во вторник утром после их роста более чем на 1% днем ранее, свидетельствуют данные торгов. | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T08:50+0300

2025-08-19T08:50+0300

2025-08-19T08:50+0300

экономика

нефть

рынок

сша

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/03/835720333_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ecfe34244add25f0ecbf0cd7944a9d8d.jpg

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются во вторник утром после их роста более чем на 1% днем ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.46 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent опускалась на 0,72% - до 66,12 доллара за баррель, октябрьского фьючерса на WTI - на 0,77%, до 62,22 доллара. По итогам торгов понедельника нефть марки Brent подорожала на 1,54%, цена марки WTI поднялась на 1,44%. Мировые инвесторы обращают внимание на геополитические новости. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран Евросоюза. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. "Итоги, которые приведут к ослаблению напряженности и устранению угроз относительно введения дополнительных пошлин или санкций, приведут к снижению цены на нефть до нашего среднего целевого показателя в 58 долларов за баррель в 4 квартале 2025 года и первом квартале 2026 года", - цитирует агентство Рейтер главу отдела стратегий по сырьевым рынкам TD Securities Барта Мелека (Bart Melek).

https://1prime.ru/20250818/neft-860873122.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, сша, ес