Китай нарастил закупки российской нефти, пишет Bloomberg - 19.08.2025, ПРАЙМ
Китай нарастил закупки российской нефти, пишет Bloomberg
Китай нарастил закупки российской нефти, пишет Bloomberg - 19.08.2025, ПРАЙМ
Китай нарастил закупки российской нефти, пишет Bloomberg
Китайские нефтеперерабатывающие предприятия увеличили закупки российской нефти марки Urals, сообщает агентство Bloomberg. | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T10:30+0300
2025-08-19T10:30+0300
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Китайские нефтеперерабатывающие предприятия увеличили закупки российской нефти марки Urals, сообщает агентство Bloomberg.По данным аналитической компании Kpler, в августе поставки Urals в Китай достигли 75 тыс. баррелей в сутки — почти вдвое больше, чем средний показатель с начала года (40 тыс. баррелей). В то же время экспорт российской нефти в Индию сократился до 400 тыс. баррелей в сутки против 1,18 млн баррелей ранее."Китайские НПЗ пока находятся в более удобном положении, чем индийские, чтобы продолжать закупать российскую нефть", — заявил аналитик Energy Aspects Ltd Цзянань Сунь.Президент США Дональд Трамп в начале августа ввел дополнительные 25-процентные пошлины на индийские товары, что увеличило общую ставку до 50%. В Белом доме заявили, что Нью-Дели, покупая российскую нефть, "финансирует военный конфликт России и Украины". Индия отвергла эти обвинения, указав, что западные страны также продолжают закупать российские энергоносители.
китай, россия, нефть
Экономика, КИТАЙ, РОССИЯ, Нефть
10:30 19.08.2025
 
Китай нарастил закупки российской нефти, пишет Bloomberg

Bloomberg: Китай нарастил закупки нефти из РФ на фоне мер Трампа против Индии

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Китайские нефтеперерабатывающие предприятия увеличили закупки российской нефти марки Urals, сообщает агентство Bloomberg.
По данным аналитической компании Kpler, в августе поставки Urals в Китай достигли 75 тыс. баррелей в сутки — почти вдвое больше, чем средний показатель с начала года (40 тыс. баррелей). В то же время экспорт российской нефти в Индию сократился до 400 тыс. баррелей в сутки против 1,18 млн баррелей ранее.
"Китайские НПЗ пока находятся в более удобном положении, чем индийские, чтобы продолжать закупать российскую нефть", — заявил аналитик Energy Aspects Ltd Цзянань Сунь.
Президент США Дональд Трамп в начале августа ввел дополнительные 25-процентные пошлины на индийские товары, что увеличило общую ставку до 50%. В Белом доме заявили, что Нью-Дели, покупая российскую нефть, "финансирует военный конфликт России и Украины". Индия отвергла эти обвинения, указав, что западные страны также продолжают закупать российские энергоносители.
Китай возобновит поставки Индии удобрений и редкоземельных металлов
09:10
09:10
 
