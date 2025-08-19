Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость нефти снижается на фоне ожиданий по геополитике - 19.08.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти снижается на фоне ожиданий по геополитике
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем уменьшаются на 1%, трейдеры оценивают геополитические факторы, которые могут повлиять на перспективы нефтяных поставок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.49 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent опускалась на 1,19% - до 65,81 доллара за баррель, октябрьского фьючерса на WTI - на 1,24%, до 61,92 доллара. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран Евросоюза. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. Во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным договорился, что тот встретится с Зеленским в рамках двух недель. "Нефть может оказаться в состоянии ожидания. Путь к разрешению конфликта открылся, но он может быть долгим", - прокомментировала агентству Блумберг основательница Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari). В последние дни стоимость нефти марки Brent остается в диапазоне приблизительно в 65-67 долларов. Инвесторы ожидают в среду публикации данных США о запасах нефти в стране за неделю по 15 августа. За предыдущую неделю, по 8 августа, коммерческие запасы нефти в Штатах выросли на 3 миллиона баррелей, аналитики ожидали снижения на 0,8 миллиона.
14:06 19.08.2025
 
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем уменьшаются на 1%, трейдеры оценивают геополитические факторы, которые могут повлиять на перспективы нефтяных поставок, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.49 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent опускалась на 1,19% - до 65,81 доллара за баррель, октябрьского фьючерса на WTI - на 1,24%, до 61,92 доллара.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран Евросоюза. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
Во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным договорился, что тот встретится с Зеленским в рамках двух недель.
"Нефть может оказаться в состоянии ожидания. Путь к разрешению конфликта открылся, но он может быть долгим", - прокомментировала агентству Блумберг основательница Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari). В последние дни стоимость нефти марки Brent остается в диапазоне приблизительно в 65-67 долларов.
Инвесторы ожидают в среду публикации данных США о запасах нефти в стране за неделю по 15 августа. За предыдущую неделю, по 8 августа, коммерческие запасы нефти в Штатах выросли на 3 миллиона баррелей, аналитики ожидали снижения на 0,8 миллиона.
