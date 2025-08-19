https://1prime.ru/20250819/neft-860915015.html

Стоимость нефти снижается на фоне ожиданий по геополитике

Стоимость нефти снижается на фоне ожиданий по геополитике - 19.08.2025, ПРАЙМ

Стоимость нефти снижается на фоне ожиданий по геополитике

Мировые цены на нефть во вторник днем уменьшаются на 1%, трейдеры оценивают геополитические факторы, которые могут повлиять на перспективы нефтяных поставок,... | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T14:06+0300

2025-08-19T14:06+0300

2025-08-19T14:06+0300

экономика

нефть

рынок

сша

германия

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/82647/51/826475151_0:0:2200:1239_1920x0_80_0_0_ddda98b6cbda0467b6fb6db82e6337e5.jpg

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем уменьшаются на 1%, трейдеры оценивают геополитические факторы, которые могут повлиять на перспективы нефтяных поставок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.49 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent опускалась на 1,19% - до 65,81 доллара за баррель, октябрьского фьючерса на WTI - на 1,24%, до 61,92 доллара. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран Евросоюза. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. Во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным договорился, что тот встретится с Зеленским в рамках двух недель. "Нефть может оказаться в состоянии ожидания. Путь к разрешению конфликта открылся, но он может быть долгим", - прокомментировала агентству Блумберг основательница Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari). В последние дни стоимость нефти марки Brent остается в диапазоне приблизительно в 65-67 долларов. Инвесторы ожидают в среду публикации данных США о запасах нефти в стране за неделю по 15 августа. За предыдущую неделю, по 8 августа, коммерческие запасы нефти в Штатах выросли на 3 миллиона баррелей, аналитики ожидали снижения на 0,8 миллиона.

https://1prime.ru/20250819/neft-860901979.html

сша

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, сша, германия, ес