https://1prime.ru/20250819/otsenka-860926362.html

Путин и наследный принц Саудовской Аравии оценили работу в формате ОПЕК+

Путин и наследный принц Саудовской Аравии оценили работу в формате ОПЕК+ - 19.08.2025, ПРАЙМ

Путин и наследный принц Саудовской Аравии оценили работу в формате ОПЕК+

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд дали высокую оценку работе стран в формате ОПЕК+ по... | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T16:24+0300

2025-08-19T16:24+0300

2025-08-19T16:24+0300

энергетика

нефть

саудовская аравия

владимир путин

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860925082_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ca54a83e298c8b6b569d873c15c3254a.jpg

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд дали высокую оценку работе стран в формате ОПЕК+ по обеспечению стабильности энергетического рынка, сообщает пресс-служба Кремля. "Рассмотрены актуальные вопросы российско-саудовского сотрудничества в политической, торгово-экономической и инвестиционной областях. Дана высокая оценка совместной работе в формате "ОПЕК плюс" по обеспечению стабильности глобального энергетического рынка", - говорится в сообщении. Кроме того, стороны условились о продолжении взаимодействия на различных уровнях.

https://1prime.ru/20250814/neft-860712399.html

саудовская аравия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, саудовская аравия, владимир путин, опек