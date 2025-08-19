https://1prime.ru/20250819/otsenka-860926362.html
Путин и наследный принц Саудовской Аравии оценили работу в формате ОПЕК+
Путин и наследный принц Саудовской Аравии оценили работу в формате ОПЕК+
энергетика
нефть
саудовская аравия
владимир путин
опек
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд дали высокую оценку работе стран в формате ОПЕК+ по обеспечению стабильности энергетического рынка, сообщает пресс-служба Кремля. "Рассмотрены актуальные вопросы российско-саудовского сотрудничества в политической, торгово-экономической и инвестиционной областях. Дана высокая оценка совместной работе в формате "ОПЕК плюс" по обеспечению стабильности глобального энергетического рынка", - говорится в сообщении. Кроме того, стороны условились о продолжении взаимодействия на различных уровнях.
