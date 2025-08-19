Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
19.08.2025
Путин и наследный принц Саудовской Аравии оценили работу в формате ОПЕК+
2025-08-19T16:24+0300
энергетика
нефть
саудовская аравия
владимир путин
опек
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд дали высокую оценку работе стран в формате ОПЕК+ по обеспечению стабильности энергетического рынка, сообщает пресс-служба Кремля. "Рассмотрены актуальные вопросы российско-саудовского сотрудничества в политической, торгово-экономической и инвестиционной областях. Дана высокая оценка совместной работе в формате "ОПЕК плюс" по обеспечению стабильности глобального энергетического рынка", - говорится в сообщении. Кроме того, стороны условились о продолжении взаимодействия на различных уровнях.
нефть, саудовская аравия, владимир путин, опек
Энергетика, Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Владимир Путин, ОПЕК
16:24 19.08.2025
 
Путин и наследный принц Саудовской Аравии оценили работу в формате ОПЕК+

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВизит президента РФ В. Путина в Саудовскую Аравию
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд дали высокую оценку работе стран в формате ОПЕК+ по обеспечению стабильности энергетического рынка, сообщает пресс-служба Кремля.
"Рассмотрены актуальные вопросы российско-саудовского сотрудничества в политической, торгово-экономической и инвестиционной областях. Дана высокая оценка совместной работе в формате "ОПЕК плюс" по обеспечению стабильности глобального энергетического рынка", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны условились о продолжении взаимодействия на различных уровнях.
Итоги саммита РФ и США могут повлиять на политику ОПЕК+, считает эксперт
14 августа, 13:39
 
Энергетика Нефть САУДОВСКАЯ АРАВИЯ Владимир Путин ОПЕК
 
 
