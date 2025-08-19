https://1prime.ru/20250819/polsha-860905328.html

Новый президент Польши не захотел пользоваться Mercedes Дуды

ВАРШАВА, 19 авг - ПРАЙМ. Новый президент Польши Кароль Навроцкий не захотел пользоваться Mercedes своего предшественника и пересел на эксклюзивный BMW, сообщает издание auto-swiat. Предыдущий президент Польши Анджей Дуда ездил на автомобиле Mercedes серии W140. "Кароль Навроцкий, как и его предшественники, путешествует в бронированном лимузине. В настоящее время его автомобиль - BMW 7 серии Protection, стоимость которого оценивается примерно в 2 миллиона злотых (более 500 тысяч долларов)", - говорится в сообщении. Уточняется, что такие автомобили производятся только по индивидуальному заказу. Так, BMW Навроцкого может выдержать обстрел из пулемета, взрывы, химические атаки. Лимузин оснащен пуленепробиваемыми стеклами и системой фильтрации воздуха. Под капотом черного BMW 7 серии находится двигатель V8 мощностью 530 лошадиных сил, который позволяет разгоняться до 100 километров в час за 6,6 секунды. Навроцкий официально вступил в должность президента Польши 6 августа, сменив на этом посту Анджея Дуды. Как и предшественник он является выдвиженцем партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского".

