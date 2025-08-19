Правительство направит более 1,8 миллиарда рублей на развитие ДФО и Арктики

https://1prime.ru/20250819/pravitelstvo-860918576.html
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ направит более 1,8 миллиарда рублей на социальное развитие центров экономического роста Дальнего Востока и Арктики. "Правительство последовательно принимает меры для усиления этого важнейшего макрорегиона, в том числе в рамках соответствующей государственной программы и федеральных проектов. Направим дополнительно 1,5 миллиарда рублей. Средства пойдут на мероприятия по социальному развитию центров экономического роста дальневосточных субъектов", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ. Председатель правительства добавил, что еще почти на 300 миллионов рублей было увеличено финансирование социального развития арктических регионов, в частности, для республики Коми. Выделенные средства будут направлены на реализацию мастер-плана Улан-Удэ в Бурятии, ремонт филиала Национального центра "Россия" во Владивостоке, реконструкцию в Корсакове на Сахалине улицы Толстого, которая ведет к новому жилому комплексу, строящемуся по программе "Дальневосточный квартал". Кроме того, в Коми будет проведен ремонт кольцевой дороги в Воркуте, приобретены более 40 автомобилей для службы скорой помощи, также будет создан школьный кванториум в городе Усинске. "Рассчитываем, что такие меры помогут раскрыть потенциал регионов, улучшить там условия для жизни наших граждан и сделают их привлекательнее для туристических поездок", - подчеркнул Мишустин.
