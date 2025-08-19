https://1prime.ru/20250819/pravitelstvo-860918576.html

Правительство направит более 1,8 миллиарда рублей на развитие ДФО и Арктики

Правительство направит более 1,8 миллиарда рублей на развитие ДФО и Арктики - 19.08.2025, ПРАЙМ

Правительство направит более 1,8 миллиарда рублей на развитие ДФО и Арктики

Правительство РФ направит более 1,8 миллиарда рублей на социальное развитие центров экономического роста Дальнего Востока и Арктики. | 19.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-19T14:54+0300

2025-08-19T14:54+0300

2025-08-19T14:54+0300

экономика

россия

коми

дальний восток

https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_0:141:3391:2048_1920x0_80_0_0_94a6588f1ce622b0716581e3a4e479cd.jpg

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ направит более 1,8 миллиарда рублей на социальное развитие центров экономического роста Дальнего Востока и Арктики. "Правительство последовательно принимает меры для усиления этого важнейшего макрорегиона, в том числе в рамках соответствующей государственной программы и федеральных проектов. Направим дополнительно 1,5 миллиарда рублей. Средства пойдут на мероприятия по социальному развитию центров экономического роста дальневосточных субъектов", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ. Председатель правительства добавил, что еще почти на 300 миллионов рублей было увеличено финансирование социального развития арктических регионов, в частности, для республики Коми. Выделенные средства будут направлены на реализацию мастер-плана Улан-Удэ в Бурятии, ремонт филиала Национального центра "Россия" во Владивостоке, реконструкцию в Корсакове на Сахалине улицы Толстого, которая ведет к новому жилому комплексу, строящемуся по программе "Дальневосточный квартал". Кроме того, в Коми будет проведен ремонт кольцевой дороги в Воркуте, приобретены более 40 автомобилей для службы скорой помощи, также будет создан школьный кванториум в городе Усинске. "Рассчитываем, что такие меры помогут раскрыть потенциал регионов, улучшить там условия для жизни наших граждан и сделают их привлекательнее для туристических поездок", - подчеркнул Мишустин.

https://1prime.ru/20250815/arktika-860758571.html

коми

дальний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, коми, дальний восток