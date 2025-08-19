https://1prime.ru/20250819/primore-860889918.html

В Приморье на время ВЭФ ввели ограничения на полеты

2025-08-19T05:08+0300

ВЛАДИВОСТОК, 19 авг - ПРАЙМ. Ограничения на полёты радиусом 250 километров с центром во Владивостоке вводят на время ВЭФ, исключением станут суда, участвующие в организации форума, сообщает правительство Приморского края. "Ограничение на использование воздушного пространства вводится в Приморье на время проведения Восточного экономического форума, c 3 по 6 сентября. Исключения составят суда, задействованные в организации форума. А регулярные рейсы будут выполняться по расписанию", - говорится в сообщении. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморья сообщает, что с 00.00 часов 3 сентября по 24.00 6 сентября вводится временный режим ограничения использования воздушного пространства радиусом 250 километров с центром во Владивостоке. Как сообщили в ведомстве, исключением в запрете станут воздушные суда, выполняющие внутренние и международные рейсы, обеспечивающие безопасность и доставку участников форума, а также иные воздушные средства, выполняющие неотложные задачи, согласованные с ФСО России. Все регулярные рейсы также будут выполняться по расписанию. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания".

