Путин провел встречу с врио главы Коми Гольдштейном

Путин провел встречу с врио главы Коми Гольдштейном

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник провел встречу с врио главы Коми Ростиславом Гольдштейном. Их предыдущая встреча состоялась в ноябре прошлого года, когда Гольдштейн был назначен временно исполняющим обязанности главы региона. До этого он занимал должность губернатора Еврейской автономной области. Гольдштейн в ходе беседы во вторник проинформировал президента о социально-экономической ситуации в регионе. Особое внимание было уделено мерам поддержки участников СВО и членов их семей.В ходе встречи Путин также отметил рост в сферах сельского хозяйства и строительства в Коми."Но сельское хозяйство даже подросло... На что я обратил внимание в этой связи: природные условия суровые в целом, а сельское хозяйство растет", - сказал президент.Глава государства положительно оценил ситуацию в сельском хозяйстве, при этом указал на уровень безработицы в регионе. В свою очередь Гольдштейн доложил, что в Коми уровень безработицы уже ниже, чем в среднем по стране - 0,6%."И стройка подрасправилась. Это хорошо", - продолжил Путин.Также глава государства отметил, что в регионе "держится" уровень ВРП, и уровень промышленного производства.

