Путин провел встречу с врио главы Коми Гольдштейном - 19.08.2025, ПРАЙМ
Путин провел встречу с врио главы Коми Гольдштейном
Президент России Владимир Путин во вторник провел встречу с врио главы Коми Ростиславом Гольдштейном. | 19.08.2025, ПРАЙМ
общество
коми
владимир путин
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник провел встречу с врио главы Коми Ростиславом Гольдштейном. Их предыдущая встреча состоялась в ноябре прошлого года, когда Гольдштейн был назначен временно исполняющим обязанности главы региона. До этого он занимал должность губернатора Еврейской автономной области. Гольдштейн в ходе беседы во вторник проинформировал президента о социально-экономической ситуации в регионе. Особое внимание было уделено мерам поддержки участников СВО и членов их семей.В ходе встречи Путин также отметил рост в сферах сельского хозяйства и строительства в Коми."Но сельское хозяйство даже подросло... На что я обратил внимание в этой связи: природные условия суровые в целом, а сельское хозяйство растет", - сказал президент.Глава государства положительно оценил ситуацию в сельском хозяйстве, при этом указал на уровень безработицы в регионе. В свою очередь Гольдштейн доложил, что в Коми уровень безработицы уже ниже, чем в среднем по стране - 0,6%."И стройка подрасправилась. Это хорошо", - продолжил Путин.Также глава государства отметил, что в регионе "держится" уровень ВРП, и уровень промышленного производства.
коми
Новости
общество , коми, владимир путин
Общество , КОМИ, Владимир Путин
13:36 19.08.2025 (обновлено: 13:41 19.08.2025)
 
Путин провел встречу с врио главы Коми Гольдштейном

Путин обсудил с врио главы Коми Гольдштейном ситуацию в регионе

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн во время встречи
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник провел встречу с врио главы Коми Ростиславом Гольдштейном.
Их предыдущая встреча состоялась в ноябре прошлого года, когда Гольдштейн был назначен временно исполняющим обязанности главы региона. До этого он занимал должность губернатора Еврейской автономной области.
Гольдштейн в ходе беседы во вторник проинформировал президента о социально-экономической ситуации в регионе. Особое внимание было уделено мерам поддержки участников СВО и членов их семей.
В ходе встречи Путин также отметил рост в сферах сельского хозяйства и строительства в Коми.
"Но сельское хозяйство даже подросло... На что я обратил внимание в этой связи: природные условия суровые в целом, а сельское хозяйство растет", - сказал президент.
Глава государства положительно оценил ситуацию в сельском хозяйстве, при этом указал на уровень безработицы в регионе. В свою очередь Гольдштейн доложил, что в Коми уровень безработицы уже ниже, чем в среднем по стране - 0,6%.
"И стройка подрасправилась. Это хорошо", - продолжил Путин.
Также глава государства отметил, что в регионе "держится" уровень ВРП, и уровень промышленного производства.
ОбществоКОМИВладимир Путин
 
 
