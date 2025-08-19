https://1prime.ru/20250819/putin--860913097.html
Путин провел встречу с врио главы Коми Гольдштейном
Путин провел встречу с врио главы Коми Гольдштейном - 19.08.2025, ПРАЙМ
Путин провел встречу с врио главы Коми Гольдштейном
Президент России Владимир Путин во вторник провел встречу с врио главы Коми Ростиславом Гольдштейном. | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T13:36+0300
2025-08-19T13:36+0300
2025-08-19T13:41+0300
общество
коми
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860912758_0:190:2953:1851_1920x0_80_0_0_cf5a29850f5510fc840776d6e03e3669.jpg
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник провел встречу с врио главы Коми Ростиславом Гольдштейном. Их предыдущая встреча состоялась в ноябре прошлого года, когда Гольдштейн был назначен временно исполняющим обязанности главы региона. До этого он занимал должность губернатора Еврейской автономной области. Гольдштейн в ходе беседы во вторник проинформировал президента о социально-экономической ситуации в регионе. Особое внимание было уделено мерам поддержки участников СВО и членов их семей.В ходе встречи Путин также отметил рост в сферах сельского хозяйства и строительства в Коми."Но сельское хозяйство даже подросло... На что я обратил внимание в этой связи: природные условия суровые в целом, а сельское хозяйство растет", - сказал президент.Глава государства положительно оценил ситуацию в сельском хозяйстве, при этом указал на уровень безработицы в регионе. В свою очередь Гольдштейн доложил, что в Коми уровень безработицы уже ниже, чем в среднем по стране - 0,6%."И стройка подрасправилась. Это хорошо", - продолжил Путин.Также глава государства отметил, что в регионе "держится" уровень ВРП, и уровень промышленного производства.
https://1prime.ru/20250819/ushakov-860898402.html
коми
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860912758_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_fc71920f725059776bc0f1b61ea6906c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , коми, владимир путин
Общество , КОМИ, Владимир Путин
Путин провел встречу с врио главы Коми Гольдштейном
Путин обсудил с врио главы Коми Гольдштейном ситуацию в регионе
МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник провел встречу с врио главы Коми Ростиславом Гольдштейном.
Их предыдущая встреча состоялась в ноябре прошлого года, когда Гольдштейн был назначен временно исполняющим обязанности главы региона. До этого он занимал должность губернатора Еврейской автономной области.
Гольдштейн в ходе беседы во вторник проинформировал президента о социально-экономической ситуации в регионе. Особое внимание было уделено мерам поддержки участников СВО и членов их семей.
В ходе встречи Путин также отметил рост в сферах сельского хозяйства и строительства в Коми.
"Но сельское хозяйство даже подросло... На что я обратил внимание в этой связи: природные условия суровые в целом, а сельское хозяйство растет", - сказал президент.
Глава государства положительно оценил ситуацию в сельском хозяйстве, при этом указал на уровень безработицы в регионе. В свою очередь Гольдштейн доложил, что в Коми уровень безработицы уже ниже, чем в среднем по стране - 0,6%.
"И стройка подрасправилась. Это хорошо", - продолжил Путин.
Также глава государства отметил, что в регионе "держится" уровень ВРП, и уровень промышленного производства.
Ушаков рассказал, сколько продолжался разговор Путина и Трампа