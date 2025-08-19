https://1prime.ru/20250819/rossija-860889822.html

Спрос на роутеры в России в I полугодии вырос на 10%

Спрос на роутеры в России в I полугодии вырос на 10%

бизнес

россия

м.видео-эльдорадо

huawei

xiaomi

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Спрос на роутеры в России в первом полугодии вырос на 10% в годовом выражении, рассказали РИА Новости в "М.Видео-Эльдорадо". Как объяснил независимый эксперт в сфере телекома Алексей Слукин, такая динамика связана с запросом населения на стабильную связь в условиях временных ограничений мобильной передачи данных в ряде регионов. "М.Видео-Эльдорадо", ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, фиксирует рост рынка коммуникационных устройств на 10% в количественном выражении и на 5% в денежном", - сказали в компании. Так, в первом полугодии россияне купили 4,5 миллиона устройств на общую сумму 18,1 миллиарда рублей. В категорию "Коммуникационные устройства" входят Wi-Fi и LTE-роутеры, а также ретрансляторы для домашнего устройства. Средняя стоимость роутера в июне 2025 года снизилась на 9% в годовом выражении и составила 4 664 рубля. Такая динамика объясняется ростом доли устройств в нижнем и среднем ценовом сегменте, объяснили в компании. "Наблюдается рост продаж роутеров, что вызвано возросшей потребностью населения в стабильной связи. Причиной тому стало временное отключение или существенное ограничение мобильной передачи данных в ряде регионов. В сложившейся ситуации люди активно ищут более надежные каналы связи, в результате чего растет число подключений к домашнему проводному интернету", - пояснил РИА Новости Слукин. Он добавил, что многие пользователи предпочитают приобретать сетевое оборудование самостоятельно, а не то, что предоставляют провайдеры - это позволяет выбрать устройство, оптимально отвечающее под индивидуальные запросы. "Мы видим, как потребители все активнее выбирают модели с оптимальным соотношением цены и характеристик: это касается как доступных unbranded-решений, доля которых выросла почти вдвое, так и продвинутых моделей от Keenetic и Huawei. При этом позиции TP-Link остаются сильными, несмотря на снижение доли, а такие бренды, как Xiaomi, Tenda и Cudy, постепенно укрепляют присутствие за счет Wi-Fi 6 и mesh-функциональности", - рассказал руководитель направления "Компьютерные аксессуары" "М.Видео-Эльдорадо" Эмиль Манучаров.

бизнес, россия, м.видео-эльдорадо, huawei, xiaomi