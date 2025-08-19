https://1prime.ru/20250819/rossiya-860924691.html
В Узбекистане создали более двух тысяч совместных с Россией предприятий
НАЛЬЧИК, 19 авг – ПРАЙМ. Более 2 тысяч совместных с российскими бизнесменами предприятий созданы в Узбекистане за последние несколько лет, это говорит о создании в стране благоприятных условий для бизнеса из России, сообщил посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов. "Если посмотреть на количество созданных совместных (с Россией – ред.) предприятий, то их более 3 тысяч в Узбекистане, более 2 тысяч из которых созданы были буквально за последние шесть-семь лет. Это свидетельство того, что за последние годы наши отношения поднялись на новый качественный уровень, благодаря усилиям наших руководителей. В Узбекистане созданы, наверное, одни из самых благоприятных условий для российского бизнеса", - сказал Асадов во вторник на встрече в Нальчике с бизнесменами Кабардино-Балкарии. Заместитель генерального директора АО "Терекалмаз" Анна Хупова рассказала, что предприятие уже на протяжении многих лет сотрудничает с партнерами из Узбекистана. "Мы поставляем алмазный буровой инструмент в Республику Узбекистан на сумму порядка 3 миллионов долларов в год. Это инструмент для различных геологоразведочных компаний, и мы где-то около 80% потребности республики покрываем", - уточнила она. По данным властей Кабардино-Балкарии, Узбекистан является одним из приоритетных торгово-экономических партнеров республики. По итогам семи месяцев текущего года внешнеторговый оборот региона с Узбекистаном вырос на 65,3%. КБР экспортирует туда инструменты, ножи, ложки и вилки, модифицированные крахмалы, алкогольные и безалкогольные напитки, древесину и изделия из нее. Узбекистан поставляет хлопок, трикотажные полотна и одежду.
