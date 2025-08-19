https://1prime.ru/20250819/rossiya-860930504.html

В КБР открыли первый на Северном Кавказе кадровый центр здравоохранения

общество

россия

кабардино-балкария

НАЛЬЧИК, 19 авг – ПРАЙМ. Первый на Северном Кавказе региональный кадровый центр здравоохранения открыли в Кабардино-Балкарии, он займется поиском квалифицированных специалистов для медучреждений республики, сообщил региональный минздрав. "В Кабардино-Балкарии открыли первый на Северном Кавказе региональный кадровый центр здравоохранения. Его цель - обеспечить медицинские учреждения квалифицированными специалистами", - говорится в сообщении. По данным министерства, центр будет анализировать текущую ситуацию, формировать кадровую политику, помогать в подборе и адаптации новых сотрудников. "Среди главных задач - создание единой системы поиска персонала, внедрение программ наставничества, особенно для молодых специалистов и выпускников ординатуры, а также разработка методов оценки и развития компетенций", - отметили в минздраве. До конца года планируется запустить сайт центра с базой вакансий и соискателей, провести аудит всех подведомственных учреждений, а также дать старт пилотным проектам по наставничеству и оценке компетенций. "Благодаря выстроенной системе подбора кадров, в каждой больнице и поликлинике республики будут работать необходимые специалисты", - подчеркнули в министерстве.

кабардино-балкария

