https://1prime.ru/20250819/rossiya-860930504.html
В КБР открыли первый на Северном Кавказе кадровый центр здравоохранения
В КБР открыли первый на Северном Кавказе кадровый центр здравоохранения - 19.08.2025, ПРАЙМ
В КБР открыли первый на Северном Кавказе кадровый центр здравоохранения
Первый на Северном Кавказе региональный кадровый центр здравоохранения открыли в Кабардино-Балкарии, он займется поиском квалифицированных специалистов для... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T16:47+0300
2025-08-19T16:47+0300
2025-08-19T16:47+0300
общество
россия
кабардино-балкария
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860929950_0:63:824:527_1920x0_80_0_0_ddd3e09b89512260d9870835bd1214ba.jpg
НАЛЬЧИК, 19 авг – ПРАЙМ. Первый на Северном Кавказе региональный кадровый центр здравоохранения открыли в Кабардино-Балкарии, он займется поиском квалифицированных специалистов для медучреждений республики, сообщил региональный минздрав. "В Кабардино-Балкарии открыли первый на Северном Кавказе региональный кадровый центр здравоохранения. Его цель - обеспечить медицинские учреждения квалифицированными специалистами", - говорится в сообщении. По данным министерства, центр будет анализировать текущую ситуацию, формировать кадровую политику, помогать в подборе и адаптации новых сотрудников. "Среди главных задач - создание единой системы поиска персонала, внедрение программ наставничества, особенно для молодых специалистов и выпускников ординатуры, а также разработка методов оценки и развития компетенций", - отметили в минздраве. До конца года планируется запустить сайт центра с базой вакансий и соискателей, провести аудит всех подведомственных учреждений, а также дать старт пилотным проектам по наставничеству и оценке компетенций. "Благодаря выстроенной системе подбора кадров, в каждой больнице и поликлинике республики будут работать необходимые специалисты", - подчеркнули в министерстве.
https://1prime.ru/20250501/gebreyesus-857212112.html
кабардино-балкария
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860929950_0:17:824:636_1920x0_80_0_0_9f19887c83cc19420199f7245d15d175.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, кабардино-балкария
Общество , РОССИЯ, Кабардино-Балкария
В КБР открыли первый на Северном Кавказе кадровый центр здравоохранения
Первый на Северном Кавказе региональный кадровый центр здравоохранения открыли в КБР
НАЛЬЧИК, 19 авг – ПРАЙМ. Первый на Северном Кавказе региональный кадровый центр здравоохранения открыли в Кабардино-Балкарии, он займется поиском квалифицированных специалистов для медучреждений республики, сообщил региональный минздрав.
"В Кабардино-Балкарии
открыли первый на Северном Кавказе региональный кадровый центр здравоохранения. Его цель - обеспечить медицинские учреждения квалифицированными специалистами", - говорится в сообщении.
По данным министерства, центр будет анализировать текущую ситуацию, формировать кадровую политику, помогать в подборе и адаптации новых сотрудников.
"Среди главных задач - создание единой системы поиска персонала, внедрение программ наставничества, особенно для молодых специалистов и выпускников ординатуры, а также разработка методов оценки и развития компетенций", - отметили в минздраве.
До конца года планируется запустить сайт центра с базой вакансий и соискателей, провести аудит всех подведомственных учреждений, а также дать старт пилотным проектам по наставничеству и оценке компетенций.
"Благодаря выстроенной системе подбора кадров, в каждой больнице и поликлинике республики будут работать необходимые специалисты", - подчеркнули в министерстве.
В ВОЗ заявили о крупнейшем сбое в финансировании здравоохранения