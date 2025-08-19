Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Станцию метро "Юго-Западная" в Петербурге откроют в начале следующего года - 19.08.2025, ПРАЙМ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Открытие для пассажиров новой станции петербургского метрополитена "Юго-Западная" запланировано на начало 2026 года, сообщил депутат городского парламента Алексей Цивилев. "Станция метро "Юго-Западная", как ожидается, откроется для пассажиров в начале 2026 года. Об этом, отвечая на мой вопрос в ходе бюджетных слушаний, сообщила глава Красносельского района Ольга Акацевич", - написал он в Telegram-канале. Как уточнил депутат, до конца 2025 года состоится так называемое техническое открытие новой станции, когда строительные работы формально завершены и объект передается Петербургскому метрополитену. Согласно информации на сайте генподрядчика строительства новых объектов петербургского метрополитена, компании "Метрострой Северной Столицы", станция "Юго-Западная", которая станет первой станцией метро в Красносельском районе, расположена на пересечении улиц Маршала Казакова и Маршала Жукова. Глубина заложения составляет 55 метров. В настоящее время ведутся отделочные работы.
23:31 19.08.2025
 
Станцию метро "Юго-Западная" в Петербурге откроют в начале следующего года

Депутат Цивилев: станцию метро "Юго-Западная" в Петербурге откроют в начале 2026 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Открытие для пассажиров новой станции петербургского метрополитена "Юго-Западная" запланировано на начало 2026 года, сообщил депутат городского парламента Алексей Цивилев.
"Станция метро "Юго-Западная", как ожидается, откроется для пассажиров в начале 2026 года. Об этом, отвечая на мой вопрос в ходе бюджетных слушаний, сообщила глава Красносельского района Ольга Акацевич", - написал он в Telegram-канале.
Как уточнил депутат, до конца 2025 года состоится так называемое техническое открытие новой станции, когда строительные работы формально завершены и объект передается Петербургскому метрополитену.
Согласно информации на сайте генподрядчика строительства новых объектов петербургского метрополитена, компании "Метрострой Северной Столицы", станция "Юго-Западная", которая станет первой станцией метро в Красносельском районе, расположена на пересечении улиц Маршала Казакова и Маршала Жукова. Глубина заложения составляет 55 метров. В настоящее время ведутся отделочные работы.
Заголовок открываемого материала