https://1prime.ru/20250819/rossiya-860948476.html
Станцию метро "Юго-Западная" в Петербурге откроют в начале следующего года
Станцию метро "Юго-Западная" в Петербурге откроют в начале следующего года - 19.08.2025, ПРАЙМ
Станцию метро "Юго-Западная" в Петербурге откроют в начале следующего года
Открытие для пассажиров новой станции петербургского метрополитена "Юго-Западная" запланировано на начало 2026 года, сообщил депутат городского парламента... | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T23:31+0300
2025-08-19T23:31+0300
2025-08-19T23:31+0300
бизнес
петербург
россия
общество
метро
https://cdnn.1prime.ru/img/84203/87/842038715_0:205:2913:1844_1920x0_80_0_0_3b52ccfc9dbc5f0027c951e7f499e6d6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Открытие для пассажиров новой станции петербургского метрополитена "Юго-Западная" запланировано на начало 2026 года, сообщил депутат городского парламента Алексей Цивилев. "Станция метро "Юго-Западная", как ожидается, откроется для пассажиров в начале 2026 года. Об этом, отвечая на мой вопрос в ходе бюджетных слушаний, сообщила глава Красносельского района Ольга Акацевич", - написал он в Telegram-канале. Как уточнил депутат, до конца 2025 года состоится так называемое техническое открытие новой станции, когда строительные работы формально завершены и объект передается Петербургскому метрополитену. Согласно информации на сайте генподрядчика строительства новых объектов петербургского метрополитена, компании "Метрострой Северной Столицы", станция "Юго-Западная", которая станет первой станцией метро в Красносельском районе, расположена на пересечении улиц Маршала Казакова и Маршала Жукова. Глубина заложения составляет 55 метров. В настоящее время ведутся отделочные работы.
https://1prime.ru/20250709/metro-859324887.html
петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84203/87/842038715_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_e6dac595bb5e30dc463fe84ccb34085f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, петербург, россия, общество , метро
Бизнес, Петербург, РОССИЯ, Общество , метро
Станцию метро "Юго-Западная" в Петербурге откроют в начале следующего года
Депутат Цивилев: станцию метро "Юго-Западная" в Петербурге откроют в начале 2026 года
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости
. Открытие для пассажиров новой станции петербургского метрополитена "Юго-Западная" запланировано на начало 2026 года, сообщил депутат городского парламента Алексей Цивилев.
"Станция метро "Юго-Западная", как ожидается, откроется для пассажиров в начале 2026 года. Об этом, отвечая на мой вопрос в ходе бюджетных слушаний, сообщила глава Красносельского района Ольга Акацевич", - написал он в Telegram-канале.
Как уточнил депутат, до конца 2025 года состоится так называемое техническое открытие новой станции, когда строительные работы формально завершены и объект передается Петербургскому метрополитену.
Согласно информации на сайте генподрядчика строительства новых объектов петербургского метрополитена, компании "Метрострой Северной Столицы", станция "Юго-Западная", которая станет первой станцией метро в Красносельском районе, расположена на пересечении улиц Маршала Казакова и Маршала Жукова. Глубина заложения составляет 55 метров. В настоящее время ведутся отделочные работы.
Московский метрополитен подал 16 исков к заводу "Метровагонмаш"