Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США показали депортацию украинских мигрантов - 19.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250819/ssha-860943147.html
В США показали депортацию украинских мигрантов
В США показали депортацию украинских мигрантов - 19.08.2025, ПРАЙМ
В США показали депортацию украинских мигрантов
Таможенно-пограничная служба США (ICE) разместило в социальной сети X фотографии граждан Украины, депортированных из Соединенных Штатов. | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T20:50+0300
2025-08-19T20:57+0300
мировая экономика
сша
украина
джо байден
дональд трамп
the wall street journal
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860942929_0:222:1467:1047_1920x0_80_0_0_488dac80708f77017b17510695945760.jpg
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Таможенно-пограничная служба США (ICE) разместило в социальной сети X фотографии граждан Украины, депортированных из Соединенных Штатов."Это фотографии украинских иммигрантов, снятые в первые минуты их возвращения домой из Соединенных Штатов", - говорится в официальном аккаунте службы.Ранее в августе газета The Wall Street Journal сообщила, что примерно 120 тысяч украинцев, нашедших убежище в США за последние два года, потеряют гуманитарную защиту. По информации издания, это касается тех, кто прибыл в страну по программе "Единение ради Украины". Программа "Единение ради Украины" была запущена 21 апреля 2022 года в рамках обязательств, принятых администрацией Джо Байдена по обеспечению убежища для украинцев. Она предоставляет украинским гражданам и членам их семей возможность въезда в США на срок до двух лет, при условии наличия американского спонсора, готового поддерживать их финансово в течение всего периода пребывания. После возвращения в Белый дом Дональд Трамп подписал ряд указов, направленных на борьбу с незаконной миграцией. По его мнению, многие существующие программы имели изначально незаконный характер. Вслед за этим, как отмечала The New York Times, Министерство внутренней безопасности США дало распоряжение приостановить въезд мигрантов, включая и украинцев.
https://1prime.ru/20250819/ssha-860942269.html
https://1prime.ru/20250819/tunnel-860942557.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860942929_0:0:1397:1048_1920x0_80_0_0_cadf1e62cdf3d0997643bbaeceefc6a4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, украина, джо байден, дональд трамп, the wall street journal
Мировая экономика, США, УКРАИНА, Джо Байден, Дональд Трамп, The Wall Street Journal
20:50 19.08.2025 (обновлено: 20:57 19.08.2025)
 
В США показали депортацию украинских мигрантов

Таможенно-пограничная служба США показала первые фото депортированных украинцев

© Фото : U.S. Immigration and Customs Enforcement/XУкраинские иммигранты после возвращения из США
Украинские иммигранты после возвращения из США - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Украинские иммигранты после возвращения из США
© Фото : U.S. Immigration and Customs Enforcement/X
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Таможенно-пограничная служба США (ICE) разместило в социальной сети X фотографии граждан Украины, депортированных из Соединенных Штатов.
"Это фотографии украинских иммигрантов, снятые в первые минуты их возвращения домой из Соединенных Штатов", - говорится в официальном аккаунте службы.
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
В США назвали три варианта гарантий безопасности для Украины
20:38
Ранее в августе газета The Wall Street Journal сообщила, что примерно 120 тысяч украинцев, нашедших убежище в США за последние два года, потеряют гуманитарную защиту. По информации издания, это касается тех, кто прибыл в страну по программе "Единение ради Украины".
Программа "Единение ради Украины" была запущена 21 апреля 2022 года в рамках обязательств, принятых администрацией Джо Байдена по обеспечению убежища для украинцев. Она предоставляет украинским гражданам и членам их семей возможность въезда в США на срок до двух лет, при условии наличия американского спонсора, готового поддерживать их финансово в течение всего периода пребывания.
Белый Дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
В Белом доме заявили о "свете в конце туннеля" в украинском урегулировании
20:44
После возвращения в Белый дом Дональд Трамп подписал ряд указов, направленных на борьбу с незаконной миграцией. По его мнению, многие существующие программы имели изначально незаконный характер. Вслед за этим, как отмечала The New York Times, Министерство внутренней безопасности США дало распоряжение приостановить въезд мигрантов, включая и украинцев.
 
Мировая экономикаСШАУКРАИНАДжо БайденДональд ТрампThe Wall Street Journal
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала