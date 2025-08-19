В США показали депортацию украинских мигрантов
Таможенно-пограничная служба США показала первые фото депортированных украинцев
© Фото : U.S. Immigration and Customs Enforcement/XУкраинские иммигранты после возвращения из США
Украинские иммигранты после возвращения из США
© Фото : U.S. Immigration and Customs Enforcement/X
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Таможенно-пограничная служба США (ICE) разместило в социальной сети X фотографии граждан Украины, депортированных из Соединенных Штатов.
"Это фотографии украинских иммигрантов, снятые в первые минуты их возвращения домой из Соединенных Штатов", - говорится в официальном аккаунте службы.
Ранее в августе газета The Wall Street Journal сообщила, что примерно 120 тысяч украинцев, нашедших убежище в США за последние два года, потеряют гуманитарную защиту. По информации издания, это касается тех, кто прибыл в страну по программе "Единение ради Украины".
Программа "Единение ради Украины" была запущена 21 апреля 2022 года в рамках обязательств, принятых администрацией Джо Байдена по обеспечению убежища для украинцев. Она предоставляет украинским гражданам и членам их семей возможность въезда в США на срок до двух лет, при условии наличия американского спонсора, готового поддерживать их финансово в течение всего периода пребывания.
После возвращения в Белый дом Дональд Трамп подписал ряд указов, направленных на борьбу с незаконной миграцией. По его мнению, многие существующие программы имели изначально незаконный характер. Вслед за этим, как отмечала The New York Times, Министерство внутренней безопасности США дало распоряжение приостановить въезд мигрантов, включая и украинцев.