В США назвали условие для сделки по Украине - 19.08.2025
Спецоперация на Украине
В США назвали условие для сделки по Украине
Пресс-секретарь Белого дома, Каролин Левитт, заявила, что для "удачного соглашения" по Украине обе конфликтующие стороны должны остаться немного недовольными. | 19.08.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 19 августа – ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома, Каролин Левитт, заявила, что для "удачного соглашения" по Украине обе конфликтующие стороны должны остаться немного недовольными."Чтобы заключить хорошую сделку, обеим сторонам придется разойтись немного недовольными", – сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов.
21:07 19.08.2025
 
В США назвали условие для сделки по Украине

Левитт: для хорошей сделки по Украине обе стороны должны быть немного недовольны

ВАШИНГТОН, 19 августа – ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома, Каролин Левитт, заявила, что для "удачного соглашения" по Украине обе конфликтующие стороны должны остаться немного недовольными.
"Чтобы заключить хорошую сделку, обеим сторонам придется разойтись немного недовольными", – сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов.
