В США назвали условие для сделки по Украине
Пресс-секретарь Белого дома, Каролин Левитт, заявила, что для "удачного соглашения" по Украине обе конфликтующие стороны должны остаться немного недовольными. | 19.08.2025, ПРАЙМ
ВАШИНГТОН, 19 августа – ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома, Каролин Левитт, заявила, что для "удачного соглашения" по Украине обе конфликтующие стороны должны остаться немного недовольными."Чтобы заключить хорошую сделку, обеим сторонам придется разойтись немного недовольными", – сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов.
