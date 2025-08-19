Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Белом доме заявили, что военных США на Украине не будет - 19.08.2025
Спецоперация на Украине
В Белом доме заявили, что военных США на Украине не будет
Военных США не будет на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. | 19.08.2025
спецоперация на украине
сша
украина
в мире
россия
ВАШИНГТОН, 19 авг – ПРАЙМ. Военных США не будет на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Военных США не будет на земле на Украине", – сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов.
сша
украина
Новости
сша, украина, в мире, россия
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, В мире, РОССИЯ
21:11 19.08.2025
 
В Белом доме заявили, что военных США на Украине не будет

Пресс-секретарь Белого дома Левитт: военных США на Украине не будет

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Здание Белого дома, Вашингтон, США. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
ВАШИНГТОН, 19 авг – ПРАЙМ. Военных США не будет на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Военных США не будет на земле на Украине", – сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов.
Трамп заявил, что рассчитывает попасть в рай
Трамп заявил, что рассчитывает попасть в рай
21:04
 
Спецоперация на Украине США УКРАИНА В мире РОССИЯ
 
 
