В Белом доме заявили, что военных США на Украине не будет
2025-08-19T21:11+0300
ВАШИНГТОН, 19 авг – ПРАЙМ. Военных США не будет на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Военных США не будет на земле на Украине", – сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов.
