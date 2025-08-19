https://1prime.ru/20250819/ssha-860949480.html

США рассматривают возможность юридического признания Крыма, заявил эксперт

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. Юридическое признание Крыма за Россией сейчас рассматривают США, при этом от Украины требуется как минимум фактическое признание потери полуострова, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил политолог-американист Малек Дудаков. "Соединенные Штаты сейчас рассматривают возможность официального юридического признания принадлежности Крыма к России, от Украины же будут требовать как минимум хотя бы фактического признания того, что Крым они потеряли", - сказал Дудаков. Он отметил, что в какой-то степени удается скорректировать позицию по принадлежности Крыма. "Пока он (Владимир Зеленский - ред. ) все-таки мечется в вопросе признания территориальных потерь. Поэтому однозначно он все-таки не говорит ни да, ни нет. Очевидно, что непубличные дискуссии между Вашингтоном и Киевом продолжатся", - заключил эксперт. Президент США Дональд Трамп после встречи на Аляске с российским коллегой Владимиром Путиным заявил в интервью Fox News, что вернуть Крым для Украины невозможно.

