"Циан" отметил оживление на рынке новостроек крупных российских городов

МОСКВА, 19 авг - ПРАЙМ. На рынке первичного жилья крупных российских городов отмечается оживление: по отношению к середине июля новостройки подорожали на 1,3%, объем предложения увеличился на 3%, спрос в прошлом месяце вырос на 18%, сообщила пресс-служба "Циана". "За последний месяц (с середины июля) новостройки подорожали на 1,3%. Впервые с марта зафиксирован значимый рост цен (превышена отметка в +1%). Более чем на 1% они увеличились в 17 локациях из 40 (в прошлом месяце их было восемь). В лидерах Владивосток, Севастополь, Тольятти, Махачкала (+3-6%)", – говорится в сообщении компании. Как указывается в нем, средний рост стоимости первичного жилья год к году в городах с населением от 500 тысяч человек составил +13%. За последние 12 месяцев новостройки сильнее всего подорожали в Севастополе, Оренбурге, Набережных Челнах и Барнауле (+28-43%). По данным "Циана", объем активного предложения с середины июля увеличился на 3%. Единого тренда не фиксируется: например, в Москве, Московской области, Новосибирске и Нижнем Новгороде выбор снизился на 2-7%, а в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Казани – увеличился на 2-10%. В большинстве локаций заметных колебаний в числе лотов не происходит. Относительно прошлого года выбор в новостройках сейчас на 8% больше – темпы продаж снизились сильнее, чем темпы выхода новинок. Спрос по итогам июля увеличился к июню на 18%. Регистрации договоров долевого участия выросли на 21% – в Москве и Московской области, на 25% – в агломерации Санкт-Петербурга, на 14% – в остальных городах, подсчитали в "Циане". "После периода околонулевой динамики спрос и цены на рынке новостроек начали увеличиваться. Этому способствовало снижение ключевой ставки ЦБ: ипотека стала немного доступнее, а также активизировались владельцы депозитов, доходность которых заметно сократилась. Дальнейшая коррекция ключевой ставки приведет на рынок новых покупателей, а стоимость квадратного метра продолжит увеличиваться на 1-1,5% в месяц", – прогнозируют в компании.

