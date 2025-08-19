https://1prime.ru/20250819/ukraina-860931924.html
Глава МИД Словакии оценил продолжение переговоров по Украине
Глава МИД Словакии оценил продолжение переговоров по Украине - 19.08.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Словакии оценил продолжение переговоров по Украине
Продолжение переговоров по ситуации на Украине приближает все стороны к установлению прочного мира, заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар. | 19.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-19T17:05+0300
2025-08-19T17:05+0300
2025-08-19T17:06+0300
спецоперация на украине
россия
украина
словакия
рф
дональд трамп
владимир зеленский
юрий ушаков
мид
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
БРАТИСЛАВА, 19 авг - ПРАЙМ. Продолжение переговоров по ситуации на Украине приближает все стороны к установлению прочного мира, заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар. "Прямые переговоры и диалог продвигают все стороны ближе к установлению прочного мира, которого необходимо достичь как можно раньше", - написал Бланар на своей странице в социальной сети Facebook * во вторник. Он заявил, что очень позитивно оценивает продолжение переговоров в США, где в понедельник американский президент Дональд Трамп в Белом доме принял Владимира Зеленского и лидеров стран Евросоюза. Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора Владимир Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/20250819/orban-860931368.html
украина
словакия
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, словакия, рф, дональд трамп, владимир зеленский, юрий ушаков, мид, ес, сша, в мире
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, РФ, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Юрий Ушаков, МИД, ЕС, США, В мире
Глава МИД Словакии оценил продолжение переговоров по Украине
Глава МИД Словакии Бланар: переговоры по Украине приближают к установлению прочного мира