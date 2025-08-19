Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Словакии оценил продолжение переговоров по Украине - 19.08.2025
Спецоперация на Украине
Глава МИД Словакии оценил продолжение переговоров по Украине
Глава МИД Словакии оценил продолжение переговоров по Украине - 19.08.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Словакии оценил продолжение переговоров по Украине
Продолжение переговоров по ситуации на Украине приближает все стороны к установлению прочного мира, заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар. | 19.08.2025, ПРАЙМ
БРАТИСЛАВА, 19 авг - ПРАЙМ. Продолжение переговоров по ситуации на Украине приближает все стороны к установлению прочного мира, заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар. "Прямые переговоры и диалог продвигают все стороны ближе к установлению прочного мира, которого необходимо достичь как можно раньше", - написал Бланар на своей странице в социальной сети Facebook * во вторник. Он заявил, что очень позитивно оценивает продолжение переговоров в США, где в понедельник американский президент Дональд Трамп в Белом доме принял Владимира Зеленского и лидеров стран Евросоюза. Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора Владимир Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, РФ, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Юрий Ушаков, МИД, ЕС, США, В мире
17:05 19.08.2025 (обновлено: 17:06 19.08.2025)
 
Глава МИД Словакии оценил продолжение переговоров по Украине

Глава МИД Словакии Бланар: переговоры по Украине приближают к установлению прочного мира

Флаг Украины
Флаг Украины. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 19 авг - ПРАЙМ. Продолжение переговоров по ситуации на Украине приближает все стороны к установлению прочного мира, заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар.
"Прямые переговоры и диалог продвигают все стороны ближе к установлению прочного мира, которого необходимо достичь как можно раньше", - написал Бланар на своей странице в социальной сети Facebook * во вторник.
Он заявил, что очень позитивно оценивает продолжение переговоров в США, где в понедельник американский президент Дональд Трамп в Белом доме принял Владимира Зеленского и лидеров стран Евросоюза.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что в ходе телефонного разговора Владимир Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Орбан заявил о провале стратегии ЕС по изоляции России
