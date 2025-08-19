Отключение света в Запорожской области не сказалось на работе ЗАЭС
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа – ПРАЙМ. Прекращение подачи электричества в Запорожской области не повлияло на функционирование Запорожской АЭС, которая продолжает работать в обычном режиме, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Ранее глава региона Евгений Балицкий сообщил, что в результате атаки БПЛА на высоковольтное оборудование произошло отключение электричества на всей территории Запорожской области.
"Станция работает в прежнем режиме. Отключение электроснабжения в Запорожской области не сказалось на ее работе," — отметила Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра вблизи города Энергодар. Это самая крупная по количеству блоков и установленной мощности атомная станция в Европе — на ней находятся шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту каждый. В октябре 2022 года станция перешла в собственность России.
Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью России по результатам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его исход и продолжает обстрел территории. В настоящее время Россия контролирует более 70% территории Запорожской области, тогда как оставшаяся часть, включая областной центр город Запорожье, находится под контролем украинских войск. С марта 2023 года административной столицей области временно является город Мелитополь
