Отключение света в Запорожской области не сказалось на работе ЗАЭС - 19.08.2025
Спецоперация на Украине
Отключение света в Запорожской области не сказалось на работе ЗАЭС
2025-08-19T23:46+0300
2025-08-19T23:46+0300
спецоперация на украине
запорожская область
энергодар
европа
запорожская аэс
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа – ПРАЙМ. Прекращение подачи электричества в Запорожской области не повлияло на функционирование Запорожской АЭС, которая продолжает работать в обычном режиме, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.Ранее глава региона Евгений Балицкий сообщил, что в результате атаки БПЛА на высоковольтное оборудование произошло отключение электричества на всей территории Запорожской области."Станция работает в прежнем режиме. Отключение электроснабжения в Запорожской области не сказалось на ее работе," — отметила Яшина.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра вблизи города Энергодар. Это самая крупная по количеству блоков и установленной мощности атомная станция в Европе — на ней находятся шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту каждый. В октябре 2022 года станция перешла в собственность России.Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью России по результатам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его исход и продолжает обстрел территории. В настоящее время Россия контролирует более 70% территории Запорожской области, тогда как оставшаяся часть, включая областной центр город Запорожье, находится под контролем украинских войск. С марта 2023 года административной столицей области временно является город Мелитополь
запорожская область
энергодар
европа
запорожская область, энергодар, европа, запорожская аэс, россия
Спецоперация на Украине, Запорожская область, Энергодар, ЕВРОПА, Запорожская АЭС, РОССИЯ
23:46 19.08.2025
 
Отключение света в Запорожской области не сказалось на работе ЗАЭС

Яшина: отключение света не сказалось на работе ЗАЭС

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа – ПРАЙМ. Прекращение подачи электричества в Запорожской области не повлияло на функционирование Запорожской АЭС, которая продолжает работать в обычном режиме, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Ранее глава региона Евгений Балицкий сообщил, что в результате атаки БПЛА на высоковольтное оборудование произошло отключение электричества на всей территории Запорожской области.

"Станция работает в прежнем режиме. Отключение электроснабжения в Запорожской области не сказалось на ее работе," — отметила Яшина.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра вблизи города Энергодар. Это самая крупная по количеству блоков и установленной мощности атомная станция в Европе — на ней находятся шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту каждый. В октябре 2022 года станция перешла в собственность России.

Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью России по результатам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его исход и продолжает обстрел территории. В настоящее время Россия контролирует более 70% территории Запорожской области, тогда как оставшаяся часть, включая областной центр город Запорожье, находится под контролем украинских войск. С марта 2023 года административной столицей области временно является город Мелитополь
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2025
"Росатом" готов обсуждать судьбу американского топлива в реакторах ЗАЭС
14 августа, 15:28
 
Спецоперация на УкраинеЗапорожская областьЭнергодарЕВРОПАЗапорожская АЭСРОССИЯ
 
 
