Россия в июле нарастила импорт легковых авто из Китая почти вдвое

2025-08-20T13:34+0300
2025-08-20T13:34+0300
2025-08-20T13:36+0300
МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Россия в июле увеличила импорт легковых авто из Китая на 45% по сравнению с предшествовавшим месяцем, и совокупная стоимость поставок достигла максимальных с конца прошлого года 621,2 миллиона долларов, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. За счет такой положительной динамики Россия поднялась с пятого места среди основных покупателей китайских автомобилей на четвертое, уступив лишь Бельгии, Великобритании и ОАЭ. При этом за месяц доля России в китайском экспорте легковушек выросла на 1,5 процентного пункта, до 6,76%. В целом Китай за месяц нарастил экспорт таких видов транспортных средств по сравнению с июнем на 13% - до 9,2 миллиарда долларов.
