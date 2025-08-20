https://1prime.ru/20250820/avto--860978135.html

Россия в июле нарастила импорт легковых авто из Китая почти вдвое

Россия в июле нарастила импорт легковых авто из Китая почти вдвое - 20.08.2025, ПРАЙМ

Россия в июле нарастила импорт легковых авто из Китая почти вдвое

Россия в июле увеличила импорт легковых авто из Китая на 45% по сравнению с предшествовавшим месяцем, и совокупная стоимость поставок достигла максимальных с... | 20.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-20T13:34+0300

2025-08-20T13:34+0300

2025-08-20T13:36+0300

бизнес

россия

бельгия

великобритания

оаэ

авто

экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860977714_0:181:2999:1867_1920x0_80_0_0_ae560f66b61fe879432060a90a2e9c74.jpg

МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Россия в июле увеличила импорт легковых авто из Китая на 45% по сравнению с предшествовавшим месяцем, и совокупная стоимость поставок достигла максимальных с конца прошлого года 621,2 миллиона долларов, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. За счет такой положительной динамики Россия поднялась с пятого места среди основных покупателей китайских автомобилей на четвертое, уступив лишь Бельгии, Великобритании и ОАЭ. При этом за месяц доля России в китайском экспорте легковушек выросла на 1,5 процентного пункта, до 6,76%. В целом Китай за месяц нарастил экспорт таких видов транспортных средств по сравнению с июнем на 13% - до 9,2 миллиарда долларов.

https://1prime.ru/20250819/rossiya-860945418.html

бельгия

великобритания

оаэ

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, бельгия, великобритания, оаэ, авто