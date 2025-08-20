Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в июле нарастила импорт легковых авто из Китая почти вдвое - 20.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250820/avto--860978135.html
Россия в июле нарастила импорт легковых авто из Китая почти вдвое
Россия в июле нарастила импорт легковых авто из Китая почти вдвое - 20.08.2025, ПРАЙМ
Россия в июле нарастила импорт легковых авто из Китая почти вдвое
Россия в июле увеличила импорт легковых авто из Китая на 45% по сравнению с предшествовавшим месяцем, и совокупная стоимость поставок достигла максимальных с... | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T13:34+0300
2025-08-20T13:36+0300
бизнес
россия
бельгия
великобритания
оаэ
авто
экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860977714_0:181:2999:1867_1920x0_80_0_0_ae560f66b61fe879432060a90a2e9c74.jpg
МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Россия в июле увеличила импорт легковых авто из Китая на 45% по сравнению с предшествовавшим месяцем, и совокупная стоимость поставок достигла максимальных с конца прошлого года 621,2 миллиона долларов, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. За счет такой положительной динамики Россия поднялась с пятого места среди основных покупателей китайских автомобилей на четвертое, уступив лишь Бельгии, Великобритании и ОАЭ. При этом за месяц доля России в китайском экспорте легковушек выросла на 1,5 процентного пункта, до 6,76%. В целом Китай за месяц нарастил экспорт таких видов транспортных средств по сравнению с июнем на 13% - до 9,2 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/20250819/rossiya-860945418.html
бельгия
великобритания
оаэ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860977714_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_6ea3af0554995d9f0e87a46d515c2f35.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, бельгия, великобритания, оаэ, авто
Бизнес, РОССИЯ, БЕЛЬГИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ОАЭ, Авто, Экономика
13:34 20.08.2025 (обновлено: 13:36 20.08.2025)
 
Россия в июле нарастила импорт легковых авто из Китая почти вдвое

Россия в июле увеличила импорт легковых автомобилей из Китая на 45%

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРазгрузка автомобилей, прибывших грузовым судном из Китая, во Владивостокском морском торговом порту
Разгрузка автомобилей, прибывших грузовым судном из Китая, во Владивостокском морском торговом порту - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Россия в июле увеличила импорт легковых авто из Китая на 45% по сравнению с предшествовавшим месяцем, и совокупная стоимость поставок достигла максимальных с конца прошлого года 621,2 миллиона долларов, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
За счет такой положительной динамики Россия поднялась с пятого места среди основных покупателей китайских автомобилей на четвертое, уступив лишь Бельгии, Великобритании и ОАЭ.
При этом за месяц доля России в китайском экспорте легковушек выросла на 1,5 процентного пункта, до 6,76%.
В целом Китай за месяц нарастил экспорт таких видов транспортных средств по сравнению с июнем на 13% - до 9,2 миллиарда долларов.
Вид с горы Большой Ахун на город Сочи - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
В Сочи усилили контроль за организацией авто- и мототуризма
Вчера, 21:31
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯБЕЛЬГИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯОАЭАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала