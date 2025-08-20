Российские средства ПВО перехватили 42 украинских беспилотника

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецоперация на Украине
спецоперация на украине
россия
общество
тамбовская область
ростовская область
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили ночью 42 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи 20 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 – над территорией Воронежской области, восемь – над территорией Тамбовской области, семь - над территорией Курской области, пять – над территорией Ростовской области, по два – над территориями Брянской, Орловской и Смоленской областей, по одному - ­ над территориями Краснодарского края и Липецкой области", - говорится в сообщении.
россия, общество , тамбовская область, ростовская область
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Общество , Тамбовская область, Ростовская область
08:31 20.08.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили ночью 42 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи 20 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 – над территорией Воронежской области, восемь – над территорией Тамбовской области, семь - над территорией Курской области, пять – над территорией Ростовской области, по два – над территориями Брянской, Орловской и Смоленской областей, по одному - ­ над территориями Краснодарского края и Липецкой области", - говорится в сообщении.
