Российские средства ПВО перехватили 42 украинских беспилотника
2025-08-20T08:31+0300
2025-08-20T08:31+0300
2025-08-20T08:31+0300
спецоперация на украине
россия
общество
тамбовская область
ростовская область
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили ночью 42 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи 20 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 – над территорией Воронежской области, восемь – над территорией Тамбовской области, семь - над территорией Курской области, пять – над территорией Ростовской области, по два – над территориями Брянской, Орловской и Смоленской областей, по одному - над территориями Краснодарского края и Липецкой области", - говорится в сообщении.
