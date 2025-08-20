https://1prime.ru/20250820/chp-861003143.html

В Кабардино-Балкарии камнепад повредил ЛЭП

кабардино-балкария

мчс

общество

НАЛЬЧИК, 20 авг - ПРАЙМ. Камнепад повредил линию электропередачи в горном селе в Черекском районе Кабардино-Балкарии, без света остались 756 абонентов, сообщило региональное ГУ МЧС. "В 17.45 мск в среду поступило сообщение, что в результате камнепада повреждена линия электропередачи. Без электроснабжения остается село Верхняя Балкария. Всего под отключения попали 756 абонентов", - говорится в сообщении. Уточняется, что погибших и пострадавших нет, движение по автодороге осуществляется в штатном режиме. "С наступлением светлого времени суток на месте начнутся аварийно-восстановительные работы бригадами энергетиков "Россети-Северный Кавказ", - отметили в ведомстве.

кабардино-балкария

