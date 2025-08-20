Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кабардино-Балкарии камнепад повредил ЛЭП - 20.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250820/chp-861003143.html
В Кабардино-Балкарии камнепад повредил ЛЭП
В Кабардино-Балкарии камнепад повредил ЛЭП - 20.08.2025, ПРАЙМ
В Кабардино-Балкарии камнепад повредил ЛЭП
Камнепад повредил линию электропередачи в горном селе в Черекском районе Кабардино-Балкарии, без света остались 756 абонентов, сообщило региональное ГУ МЧС. | 20.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-20T20:03+0300
2025-08-20T20:03+0300
кабардино-балкария
мчс
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/82204/43/822044367_0:0:3085:1736_1920x0_80_0_0_8fec929015e257190bc4b09c78e07273.jpg
НАЛЬЧИК, 20 авг - ПРАЙМ. Камнепад повредил линию электропередачи в горном селе в Черекском районе Кабардино-Балкарии, без света остались 756 абонентов, сообщило региональное ГУ МЧС. "В 17.45 мск в среду поступило сообщение, что в результате камнепада повреждена линия электропередачи. Без электроснабжения остается село Верхняя Балкария. Всего под отключения попали 756 абонентов", - говорится в сообщении. Уточняется, что погибших и пострадавших нет, движение по автодороге осуществляется в штатном режиме. "С наступлением светлого времени суток на месте начнутся аварийно-восстановительные работы бригадами энергетиков "Россети-Северный Кавказ", - отметили в ведомстве.
https://1prime.ru/20250819/vsu-860948959.html
кабардино-балкария
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82204/43/822044367_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ba12f61964ab78dae11e8ca870e14dc6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
кабардино-балкария, мчс, общество
Кабардино-Балкария, МЧС, Общество
20:03 20.08.2025
 
В Кабардино-Балкарии камнепад повредил ЛЭП

В Черекском районе КБР камнепад повредил ЛЭП, без света остались 756 абонентов

© РИА Новости . Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВысоковольтные линии электропередачи
Высоковольтные линии электропередачи - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
Высоковольтные линии электропередачи. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НАЛЬЧИК, 20 авг - ПРАЙМ. Камнепад повредил линию электропередачи в горном селе в Черекском районе Кабардино-Балкарии, без света остались 756 абонентов, сообщило региональное ГУ МЧС.
"В 17.45 мск в среду поступило сообщение, что в результате камнепада повреждена линия электропередачи. Без электроснабжения остается село Верхняя Балкария. Всего под отключения попали 756 абонентов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что погибших и пострадавших нет, движение по автодороге осуществляется в штатном режиме.
"С наступлением светлого времени суток на месте начнутся аварийно-восстановительные работы бригадами энергетиков "Россети-Северный Кавказ", - отметили в ведомстве.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2025
Отключение света в Запорожской области не сказалось на работе ЗАЭС
Вчера, 23:46
 
Кабардино-БалкарияМЧСОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала