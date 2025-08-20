Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть подорожала на один процент на статистике из США - 20.08.2025
Нефть подорожала на один процент на статистике из США
Мировые цены на нефть в среду вечером растут на 1% после публикации еженедельной статистики о запасах сырья в США, свидетельствует динамика торгов.
18:01 20.08.2025 (обновлено: 18:02 20.08.2025)
 
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером растут на 1% после публикации еженедельной статистики о запасах сырья в США, свидетельствует динамика торгов.
По состоянию на 17.52 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,17% - до 66,54 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 1,18%, до 62,5 доллара.
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за предыдущую неделю снизились сильнее ожиданий – на 6 миллионов баррелей, до 420,7 миллиона.
Запасы бензина в стране сократились на 2,7 миллиона баррелей – 223,6 миллиона при прогнозе снижения на 0,8 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли больше прогноза – на 2,3 миллиона баррелей, до 116 миллионов.
Кроме того, добыча в США за неделю по 15 августа выросла на 55 тысяч баррелей в день – до 13,382 миллиона баррелей в день.
Заголовок открываемого материала