Минэнерго рассказало о запрете экспорта бензина
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Действующий в России временный запрет на экспорт бензина должен оперативно сбалансировать топливный рынок, считают в Минэнерго РФ."В условиях введения временного запрета на экспорт автомобильного бензина весь дополнительный объем топлива направляется на внутренний рынок, включая биржевые продажи и реализацию мелким оптом. Данная мера, введенная с 1 сентября для производителей и на октябрь для непроизводителей, направлена на оперативную балансировку рынка", - сообщили журналистам в министерстве.Ранее в августе Минэнерго предложило, а вице-премьер России Александр Новак поддержал предложение о продлении на сентябрь полного (то есть включая производителей и непроизводителей) запрета на вывоз бензина из страны. А эмбарго для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) предлагается продлить до конца октября.
