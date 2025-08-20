Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэнерго рассказало о запрете экспорта бензина - 20.08.2025
Минэнерго рассказало о запрете экспорта бензина
Минэнерго рассказало о запрете экспорта бензина - 20.08.2025, ПРАЙМ
Минэнерго рассказало о запрете экспорта бензина
Действующий в России временный запрет на экспорт бензина должен оперативно сбалансировать топливный рынок, считают в Минэнерго РФ. | 20.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Действующий в России временный запрет на экспорт бензина должен оперативно сбалансировать топливный рынок, считают в Минэнерго РФ."В условиях введения временного запрета на экспорт автомобильного бензина весь дополнительный объем топлива направляется на внутренний рынок, включая биржевые продажи и реализацию мелким оптом. Данная мера, введенная с 1 сентября для производителей и на октябрь для непроизводителей, направлена на оперативную балансировку рынка", - сообщили журналистам в министерстве.Ранее в августе Минэнерго предложило, а вице-премьер России Александр Новак поддержал предложение о продлении на сентябрь полного (то есть включая производителей и непроизводителей) запрета на вывоз бензина из страны. А эмбарго для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) предлагается продлить до конца октября.
19:34 20.08.2025 (обновлено: 19:48 20.08.2025)
 
Минэнерго рассказало о запрете экспорта бензина

Минэнерго: запрет экспорта бензина должен оперативно сбалансировать рынок

МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Действующий в России временный запрет на экспорт бензина должен оперативно сбалансировать топливный рынок, считают в Минэнерго РФ.
"В условиях введения временного запрета на экспорт автомобильного бензина весь дополнительный объем топлива направляется на внутренний рынок, включая биржевые продажи и реализацию мелким оптом. Данная мера, введенная с 1 сентября для производителей и на октябрь для непроизводителей, направлена на оперативную балансировку рынка", - сообщили журналистам в министерстве.
Ранее в августе Минэнерго предложило, а вице-премьер России Александр Новак поддержал предложение о продлении на сентябрь полного (то есть включая производителей и непроизводителей) запрета на вывоз бензина из страны. А эмбарго для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) предлагается продлить до конца октября.
Минэнерго ожидает снижения волатильности оптовых цен на топливо
